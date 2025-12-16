  1. В Украине

Верховная Рада после принятия жилищного закона займется правилами работы риелторов — Елена Шуляк

18:44, 16 декабря 2025
В парламенте создадут рабочую группу, которая разработает законодательные предложения для упорядочения рынка риелторских услуг без монополий.
Верховная Рада после принятия жилищного закона займется правилами работы риелторов — Елена Шуляк
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде планируют создать Рабочую группу, которая наработает решения для упорядочения рынка риелторских услуг и подготовит соответствующие рекомендации для правительства. Об этом сообщила глава Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Это предусмотрено законопроектом №12377 «Об основных принципах жилищной политики», поскольку сфера риелторской деятельности является важной составляющей государственной жилищной политики.

Шуляк отметила, что к урегулированию проблемных вопросов, связанных с риелторской деятельностью, парламент приступит уже после окончательного принятия этого проекта закона.

Так, в ближайшее время на базе Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства планируют создать Рабочую группу, которая будет нарабатывать соответствующие решения. Их предоставят в качестве рекомендаций для правительства.

«Уже были петиции к Президенту и правительству относительно того, чтобы повлиять на ситуацию с непонятными правилами работы риелторов в Украине. Более того, премьер-министр поручила предоставить предложения, что делать с этим рынком. Поэтому в заключительных положениях законопроекта №12377 мы прописали, что в течение месяца после принятия и подписания этого закона наш Комитет предоставит законодательные предложения для парламента, каким образом урегулировать вопросы работы на рынке специалистов по недвижимости», – рассказала Елена Шуляк.

По разным оценкам, в Украине может насчитываться до 40 тысяч риелторов, которые работают с арендными отношениями и куплей-продажей недвижимости, однако точных данных по этому поводу нет, уточнила Шуляк. Нет даже понимания, насколько качественно или некачественно эти специалисты предоставляют свои услуги и могут ли люди, которые обращаются к ним за услугой, получить ее качественно, прозрачно, по понятной стоимости. То есть оплата должна отражать объем работы и уровень ответственности, а не формальный доступ к информации.

«Я в свое время не поддержала законопроект №3618, зарегистрированный еще в 2020 году, где было прописано, что риелторов, которые работают на рынке, нужно допускать к работе после сертификации, которую нужно получить в соответствующей организации в обязательном порядке. Но это монополия, поэтому мы против обязательного определения какой-то конкретной, отдельной организации – рынок сам должен решить, каким образом это будет работать. А мы можем предоставлять лишь поддержку или через украинские вузы, которые могут обучать специалистов по недвижимости», – отметила Шуляк.

На уровне законодательства, подчеркнула она, необходимо установить четкие правила и порядки, соблюдение которых позволит правильно урегулировать и упорядочить риелторскую деятельность, однако сделать это без монопольных злоупотреблений. Для наработок в этой сфере и создадут Рабочую группу уже в конце текущего года.

«Это будет Рабочая группа на базе нашего Комитета, которая будет нарабатывать соответствующие предложения, поскольку в течение месяца после принятия и подписания законопроекта №12377 мы будем предоставлять их на рассмотрение Министерства развития общин и территорий и парламента. Поэтому я прошу присоединяться к ее работе и экспертов, и представителей рынка, чтобы обеспечить решения, которые позволят правильно урегулировать эту сферу», – отметила Елена Шуляк.

Она напомнила, что принятие законопроекта «Об основных принципах жилищной политики» является частью обязательств Украины перед ЕС – в рамках программы Ukraine Facility. Следовательно, упорядочение сферы риелторских услуг также входит в евроинтеграционные обязательства нашей страны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

В Киеве майор полиции угнал автомобиль, но получил условное наказание – решение суда

Суд признал соглашение о признании виновности законным и назначил наказание без реального лишения свободы.

Какие вероятные нарушения в деятельности ВККС и ВСП выявила Временная следственная комиссия Верховной Рады: обнародован проект отчёта

Комиссия Власенко — Бужанского зарегистрировала проект отчёта о своей деятельности, в котором описала недостатки работы ВККС и ВСП.

Свидетель Иеговы получил повестку и отказался от мобилизации – что решил суд

В суде мужчина объяснил свою неявку в ТЦК религиозными убеждениями и настаивал на праве на альтернативную службу.

Судебная волокита из-за «пропавших документов»: Верховный Суд поставил точку в разводе длиной в два года

Кассационная инстанция признала чрезмерный формализм препятствием для доступа к правосудию.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]