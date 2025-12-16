Верховная Рада после принятия жилищного закона займется правилами работы риелторов — Елена Шуляк

В парламенте создадут рабочую группу, которая разработает законодательные предложения для упорядочения рынка риелторских услуг без монополий.

В Верховной Раде планируют создать Рабочую группу, которая наработает решения для упорядочения рынка риелторских услуг и подготовит соответствующие рекомендации для правительства. Об этом сообщила глава Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Это предусмотрено законопроектом №12377 «Об основных принципах жилищной политики», поскольку сфера риелторской деятельности является важной составляющей государственной жилищной политики.

Шуляк отметила, что к урегулированию проблемных вопросов, связанных с риелторской деятельностью, парламент приступит уже после окончательного принятия этого проекта закона.

Так, в ближайшее время на базе Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства планируют создать Рабочую группу, которая будет нарабатывать соответствующие решения. Их предоставят в качестве рекомендаций для правительства.

«Уже были петиции к Президенту и правительству относительно того, чтобы повлиять на ситуацию с непонятными правилами работы риелторов в Украине. Более того, премьер-министр поручила предоставить предложения, что делать с этим рынком. Поэтому в заключительных положениях законопроекта №12377 мы прописали, что в течение месяца после принятия и подписания этого закона наш Комитет предоставит законодательные предложения для парламента, каким образом урегулировать вопросы работы на рынке специалистов по недвижимости», – рассказала Елена Шуляк.

По разным оценкам, в Украине может насчитываться до 40 тысяч риелторов, которые работают с арендными отношениями и куплей-продажей недвижимости, однако точных данных по этому поводу нет, уточнила Шуляк. Нет даже понимания, насколько качественно или некачественно эти специалисты предоставляют свои услуги и могут ли люди, которые обращаются к ним за услугой, получить ее качественно, прозрачно, по понятной стоимости. То есть оплата должна отражать объем работы и уровень ответственности, а не формальный доступ к информации.

«Я в свое время не поддержала законопроект №3618, зарегистрированный еще в 2020 году, где было прописано, что риелторов, которые работают на рынке, нужно допускать к работе после сертификации, которую нужно получить в соответствующей организации в обязательном порядке. Но это монополия, поэтому мы против обязательного определения какой-то конкретной, отдельной организации – рынок сам должен решить, каким образом это будет работать. А мы можем предоставлять лишь поддержку или через украинские вузы, которые могут обучать специалистов по недвижимости», – отметила Шуляк.

На уровне законодательства, подчеркнула она, необходимо установить четкие правила и порядки, соблюдение которых позволит правильно урегулировать и упорядочить риелторскую деятельность, однако сделать это без монопольных злоупотреблений. Для наработок в этой сфере и создадут Рабочую группу уже в конце текущего года.

«Это будет Рабочая группа на базе нашего Комитета, которая будет нарабатывать соответствующие предложения, поскольку в течение месяца после принятия и подписания законопроекта №12377 мы будем предоставлять их на рассмотрение Министерства развития общин и территорий и парламента. Поэтому я прошу присоединяться к ее работе и экспертов, и представителей рынка, чтобы обеспечить решения, которые позволят правильно урегулировать эту сферу», – отметила Елена Шуляк.

Она напомнила, что принятие законопроекта «Об основных принципах жилищной политики» является частью обязательств Украины перед ЕС – в рамках программы Ukraine Facility. Следовательно, упорядочение сферы риелторских услуг также входит в евроинтеграционные обязательства нашей страны.

