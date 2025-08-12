Практика судов
Глава МИД Сыбига анонсировал визит генсека Совета Европы в Киев в ближайшие дни

09:22, 12 августа 2025
Встреча Алена Берсе с Президентом Владимиром Зеленским состоится в ближайшие дни, накануне Дня Независимости Украины.
Источник фото: coe.int
Министр иностранных дел Украины Андрей Сыбига поблагодарил генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе за принципиальную позицию в поддержке справедливого и устойчивого мира для Украины и сообщил о его предстоящем визите в Киев.

«Благодарны Совету Европы и генеральному секретарю Берсе за его четкое и принципиальное заявление в поддержку справедливого и устойчивого мира для Украины. Справедливость, а не уступки агрессии, должна быть основой настоящего мира. Мы ценим неизменную поддержку Совета Европы, его приверженность восстановлению Украины и помощь на нашем пути к членству в ЕС», — отметил Сыбига и добавил, что Украина ждет визита Генерального секретаря в Киев в ближайшие дни.

Перед этим Ален Берсе заявил, что во время мирных переговоров на Аляске мировые лидеры должны ответить на ключевой вопрос: будет ли мир в Украине построен на принципах справедливости или достигнут путем уступок агрессору.

Он также сообщил, что в ближайшие дни посетит Киев, где встретится с Президентом Владимиром Зеленским накануне Дня Независимости Украины. Целью визита станет усиление сотрудничества в рамках Плана действий, который определяет направления восстановления Украины в сферах демократии, прав человека и верховенства права.

«Война в Украине должна закончиться — и она должна закончиться справедливо. Основы международного порядка, основанного на правилах, построенного после Второй мировой войны, должны устоять», — подчеркнул Берсе.

