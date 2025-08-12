Практика судів
Очільник МЗС Сибіга анонсував візит генсека Ради Європи до Києва у найближчі дні

09:22, 12 серпня 2025
Зустріч Алена Берсе із Президентом Володимиром Зеленським відбудеться найближчими днями, напередодні Дня Незалежності України.
Очільник МЗС Сибіга анонсував візит генсека Ради Європи до Києва у найближчі дні
Джерело фото: coe.int
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував генеральному секретарю Ради Європи Алену Берсе за принципову позицію щодо підтримки справедливого та сталого миру для України та повідомив про його майбутній візит до Києва.

«Вдячні Раді Європи та генеральному секретарю Берсе за його чітку і принципову заяву на підтримку справедливого і сталого миру для України. Справедливість, а не поступки агресії, має бути основою справжнього миру. Ми цінуємо незмінну підтримку Ради Європи, її відданість відновленню України та допомогу на нашому шляху до членства в ЄС», — зазначив Сибіга та додав, що Україна чекає на візит Генерального секретаря до Києва найближчими днями.

Перед цим Ален Берсе заявив, що під час мирних переговорів в Алясці світові лідери мають відповісти на ключове питання: чи буде мир в Україні побудований на засадах справедливості, чи досягнутий шляхом поступок агресору.

Він також повідомив, що найближчими днями відвідає Київ, де зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським напередодні Дня Незалежності України. Метою візиту стане посилення співпраці в межах Плану дій, який визначає напрямки відновлення України у сферах демократії, прав людини та верховенства права.

«Війна в Україні має закінчитися — і вона має закінчитися справедливо. Основи міжнародного порядку, заснованого на правилах, побудованого після Другої світової війни, мають витримати», — підкреслив Берсе.

