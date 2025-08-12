Практика судов
  1. В Украине

7 млн грн на каждый батальон на линии соприкосновения — Шмыгаль об увеличении финансирования подразделений

11:09, 12 августа 2025
Денис Шмыгаль подчеркнул, что финансирование боевых подразделений вырастет в зависимости от количества батальонов, выполняющих боевые задачи.
7 млн грн на каждый батальон на линии соприкосновения — Шмыгаль об увеличении финансирования подразделений
В Украине увеличивают финансирование боевых подразделений. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

«По результатам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего принято решение повысить объемы прямого финансирования бригад на закупки. Это даст боевым подразделениям больше возможностей самостоятельно обеспечивать свои потребности», — заявил он.

Шмыгаль отметил, что финансирование вырастет в зависимости от количества батальонов, выполняющих боевые задачи. Для каждой бригады это дополнительные десятки миллионов гривен.

«По поручению Президента теперь каждая бригада будет получать 7 млн грн на каждый батальон, действующий на линии боевого соприкосновения. Это означает больше дронов и другого необходимого оснащения», — сказал он.

Также министр обороны добавил, что во исполнение решения Ставки в Минобороны состоялось оперативное заседание бюджетной комиссии, на котором был проведен перераспределение средств для увеличения финансирования батальонов, которые сейчас работают на передовой. Генеральный штаб ВСУ формирует перечень таких подразделений.

«Задача — перечислить средства максимально быстро», - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Украина и МВФ ищут дополнительное финансирование для военных.

    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва