Украина и МВФ ищут дополнительное финансирование для военных

Зеленский и глава МВФ обсудили новую программу финансовой помощи для Украины

Источник фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, в ходе которого стороны обсудили продолжение и расширение финансовой поддержки Украины.

Глава государства проинформировал руководителя МВФ о своих последних переговорах с президентом США и европейскими лидерами, сосредоточенных на завершении войны и согласовании дальнейших шагов с партнерами. Зеленский подчеркнул, что Украина стремится достичь справедливого и продолжительного мира уже в этом году.

Президент поблагодарил Фонд за постоянную поддержку и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. В свою очередь, Кристалина Георгиева выразила соболезнования в связи с недавними российскими атаками, отметила стойкость украинцев и подчеркнула, что, несмотря на войну, Украина выполняет обязательства перед МВФ и внедряет необходимые реформы.

Дополнительное финансирование для военных

Стороны обсудили новую программу финансовой помощи, которая должна укрепить украинскую экономику как во время войны, так и в послевоенный период. Зеленский заявил, что правительство уже работает над реализацией необходимых шагов. Также речь шла о поиске дополнительного финансирования для нужд украинских воинов.

Владимир Зеленский и Кристалина Георгиева договорились провести личную встречу в ближайшее время.

