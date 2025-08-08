Україна та МВФ шукають додаткове фінансування для військових

Зеленський та глава МВФ обговорили нову програму фінансової допомоги для України

Джерело фото: AFP

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, під час якої сторони обговорили продовження та розширення фінансової підтримки України.

Глава держави поінформував керівницю МВФ про свої останні переговори з президентом США та європейськими лідерами, зосереджені на завершенні війни та узгодженні подальших кроків із партнерами. Зеленський підкреслив, що Україна прагне досягти справедливого й тривалого миру вже цього року.

Президент подякував Фонду за постійну підтримку та висловив сподівання на подальшу співпрацю. У свою чергу, Крісталіна Георгієва висловила співчуття через нещодавні російські атаки, відзначила стійкість українців та наголосила, що попри війну Україна виконує зобов’язання перед МВФ і впроваджує необхідні реформи.

Додаткове фінансування для військових

Сторони обговорили нову програму фінансової допомоги, яка має зміцнити українську економіку як під час війни, так і в повоєнний період. Зеленський заявив, що уряд уже працює над реалізацією необхідних кроків. Також йшлося про пошук додаткового фінансування для потреб українських воїнів.

Володимир Зеленський та Крісталіна Георгієва домовилися провести особисту зустріч найближчим часом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.