7 млн грн на кожен батальйон на лінії зіткнення — Шмигаль про збільшення фінансування підрозділів

11:09, 12 серпня 2025
Денис Шмигаль підкреслив, що фінансування бойових підрозділів зросте відповідно до кількості батальйонів, які виконують бойові завдання.
В Україні збільшують фінансування бойових підрозділів. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

«За результатами засідання Ставки Верховного Головнокомандувача ухвалено рішення підвищити обсяги прямого фінансування бригад на закупівлі. Це дасть бойовим підрозділам більше можливостей самостійно забезпечувати свої потреби», - заявив він.

Шмигаль наголосив, що фінансування зросте відповідно до кількості батальйонів, які виконують бойові завдання. Для кожної бригади це додаткові десятки мільйонів гривень.

«За дорученням Президента відтепер кожна бригада отримуватиме 7 млн грн на кожен батальйон, що діє на лінії бойового зіткнення. Це означає більше дронів та іншого необхідного оснащення», - сказав він.

Також міністр оборони додав, що на виконання рішення Ставки в Міноборони відбулося оперативне засідання бюджетної комісії, на якому було проведено перерозподіл коштів для збільшення фінансування батальйонів, які зараз працюють на передовій. Генеральний штаб ЗСУ формує перелік таких підрозділів.

«Завдання — перерахувати кошти максимально швидко», - резюмував він.

Раніше ми писали, що Україна та МВФ шукають додаткове фінансування для військових.

ЗСУ Денис Шмигаль Міноборони

