ВСП внесет Зеленскому представление о назначении трех судей в местные суды

Представление о назначении будет внесено в отношении Натальи Горобец, Виталия Мартынюка и Аллы Рыбас.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия 12 августа принял решение внести Президенту Украины Владимиру Зеленскому представления о назначении трех судей на должности в местные суды, а именно:

Горобец Натальи Александровны — на должность судьи Чемеровецкого районного суда Хмельницкой области;

Мартынюка Виталия Борисовича — на должность судьи Новоайдарского районного суда Луганской области;

Рыбас Аллы Викторовны — на должность судьи Белозерского районного суда Херсонской области.

Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия назначил на должность члена ВККС судью в отставке Игоря Кушнира.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.