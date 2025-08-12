ВРП внесе Зеленському подання про призначення трьох суддів до місцевих судів

Подання про призначення буде внесено щодо Наталії Горобець, Віталія Мартинюка та Алли Рибас.

Вища рада правосуддя 12 серпня ухвалила рішення про внесення подань Президентові України Володимиру Зеленському про призначення трьох суддів на посади до місцевих судів, а саме:

Горобець Наталії Олександрівни – на посаду судді Чемеровецького районного суду Хмельницької області;

Мартинюка Віталія Борисовича – на посаду судді Новоайдарського районного суду Луганської області;

Рибас Алли Вікторівни – на посаду судді Білозерського районного суду Херсонської області.

