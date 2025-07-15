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ВРП внесе Зеленському подання про призначення трьох суддів до місцевих судів

15:51, 15 липня 2025
Подання про призначення буде внесено щодо Ганни Тимофєєвої, Наталі Кузьменко та Володимира Орловського.
ВРП внесе Зеленському подання про призначення трьох суддів до місцевих судів
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У вівторок, 15 липня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України Володимиру Зеленському про призначення трьох суддів на посади до місцевих судів. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Тимофєєвої Ганни Леонідівни – на посаду судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області;

Кузьменко Наталі Андріївни – на посаду судді Херсонського окружного адміністративного суду;

Орловського Володимира Володимировича – на посаду судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області.

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суд суддя ВРП Володимир Зеленський

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