Виграли суд, але нічого не стягнули – як відкрити виконавче провадження

Без активних дій (заяви до виконавця) рішення суду залишатиметься лише на папері.

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Саме судове рішення ще не означає автоматичне стягнення боргу. Щоб розпочати примусове виконання, необхідно подати заяву та виконавчий документ. Як це зробити правильно — роз’яснили у Міністерстві юстиції.

Що таке виконавче провадження і як його відкрити

Виконавче провадження відкривається на підставі виконавчого документа та заяви стягувача (тобто вас, якщо рішення — на вашу користь).

Виконавчий документ повинен відповідати статті 4 Закону України «Про виконавче провадження», відповідно до якої у виконавчому документі обов’язково мають бути зазначені його назва, дата видачі, найменування органу, посадової особи, що видали документ, дата і номер рішення, за яким видано виконавчий документ, найменування стягувача і боржника, їх адреси, дата і місце народження боржника та його місце роботи (для громадян), номери рахунків у кредитних установах (для юридичних осіб), а також резолютивна частина рішення, дата набрання чинності рішенням та строк пред’явлення виконавчого документа до виконання.

Виконавчий документ має бути підписано уповноваженою посадовою особою та скріплено печаткою.

Відповідно до частини 1 статті 24 Закону України «Про виконавче провадження» виконавчі дії провадяться державним виконавцем за місцем проживання, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна.

Якщо боржник є юридичною особою, то виконання провадиться за місцезнаходженням його постійно діючого органу або майна. Право вибору місця виконання між кількома відділами державної виконавчої служби, які можуть вчиняти виконавчі дії по виконанню рішення на території, на яку поширюються їх функції, належить стягувачу.

Важливо знати:

Виконавець розпочинає примусове виконання рішення на підставі виконавчого документа за заявою стягувача про примусове виконання рішення.

Виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження, в якій зазначає про обов’язок боржника подати декларацію про доходи та майно боржника, попереджає боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей.

А хто ще може ініціювати примусове виконання?

Прокурор — за заявою прокурора у разі представництва інтересів громадянина або держави в суді;

Суд — якщо виконавчий документ надійшов від суду у випадках, передбачених законом;

Суд/орган іноземної держави — якщо виконавчий документ надійшов від суду на підставі ухвали про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду (суду іноземної держави, інших компетентних органів іноземної держави, до повноважень яких належить розгляд цивільних чи господарських справ, іноземних чи міжнародних арбітражів) у порядку, встановленому законом;

Національне агентство з управління активами (АРМА) — у разі якщо виконавчий документ надійшов від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Що варто вказати у заяві до виконавця?

Дані, що допоможуть знайти боржника (ПІБ, РНОКПП, адреса, місце роботи, рахунки, майно)

Реквізити вашого рахунку для зарахування стягнутих коштів

Інформацію про часткову сплату боргу (якщо така була)

Які документи подаються разом із заявою?

Під час пред’явлення виконавчого документа до виконання подаються:

У разі виконання рішення про конфіскацію майна у кримінальному провадженні – копії опису майна і відповідного судового рішення.

У разі відсутності у справі опису майна засудженого надсилається довідка про те, що опис майна не проводився;

У разі виконання рішення про конфіскацію майна згідно з постановою суду – копія протоколу вилучення майна, що підлягає конфіскації, або довідка про відсутність такого майна.

Як дізнатись про наявні виконавчі провадження?

Через портал «Дія» можна отримати детальну інформацію про штрафи та борги за виконавчими провадженнями, а також:

номер виконавчого провадження;

ідентифікатор доступу до справи для перегляду повної інформації;

дані стягувача та постанови, винесені в межах провадження;

суми боргу й виконавчого збору;

контактні дані виконавця та органу державної виконавчої служби.

Робіть це у 3 кроки:

завантажуєте додаток на мобільний;

проходите ідентифікацію особи;

переходите у меню «Послуги» вкладка «Виконавчі провадження».

Також, інформацію щодо наявності виконавчого провадження можливо перевірити за допомогою:

єдиного реєстру боржників;

автоматизованої системи виконавчих проваджень;

онлайн будинку юстиції.

Єдина телефонна «гаряча лінія» органів ДВС – 0 800 356 917.

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