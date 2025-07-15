КДКП рекомендувала звільнити заступника керівника екологічної прокуратури Олександра Малєєва, дружина якого брала участь у програмі «Супермама» – деталі рішення

З висновків службового розслідування випливає, що спосіб життя прокурора Малєєва, зображений у телепередачі «Супермама», завдав істотної шкоди авторитету прокуратури і створив в суспільстві негативне уявлення про наявність корупційної складової у діяльності органів прокуратури та їх працівників.

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Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) ухвалила рішення №141дп-25, яким наклала на керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури – начальника управління захисту інтересів держави у сфері охорони навколишнього природного середовища Офісу Генпрокурора Олександра Малєєва дисциплінарне стягнення у виді звільнення з посади в органах прокуратури.

Водночас наразі він пішов у декретну відпустку, про що повідомив у соціальних мережах.

Зміст дисциплінарної скарги

Олександр Малєєв в органах прокуратури працює з липня 2005 року, а на посаді заступника керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури – з 22 грудня 2023 року.

До КДКП 17 січня 2025 року надійшла дисциплінарна скарга в. о. керівника Генеральної інспекції Офісу Генпрокурора Дзюби І. І. про вчинення прокурором Малєєвим О.М. дисциплінарного проступку. За результатами перевірки складено висновок, який передано на розгляд КДКП.

Автор скарги - в. о. керівника Генеральної інспекції – зазначив, що Генінспекцією Офісу Генпрокурора проведено службове розслідування.

Висновком, затвердженим в. о. Генпрокурора, встановлено відомості, що можуть свідчити про недотримання прокурором Малєєвим вимог Закону «Про запобігання корупції» при поданні декларації за 2023 рік, та відомостей, що свідчать про наявність в його діях ознак грубого порушення вимог статей Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів, а саме про явну невідповідність способу життя прокурора Малєєва, зображеного у телепередачі «Супермама», його доходам.

Це, як зазначено, завдало істотної шкоди авторитету прокуратури та викликало негативний суспільний резонанс.

Дії Малєєва, без зауваження у відеосюжетах про неправдивість (вигаданість) наведеної у них інформації щодо його майнового стану, як вказується у рішенні, «обґрунтовано створили в суспільстві негативне уявлення про наявність корупційної складової у діяльності органів прокуратури та їх працівників». Генінспекцією ОГП ініційовано питання про його дисциплінарну відповідальність.

Обставини справи

КДКП встановлено таке.

У мережі інтернет 24 листопада 2024 року опубліковано передачу телеканалу СТБ «Супермама» 8 сезон 49-52 серії, у яких, зокрема, висвітлено особисте життя Малєєва, його колишньої дружини і нинішньої дружини. ідповідно до сюжету він утримує дружину, колишню дружину, п’ятьох дітей та проживає у приватному будинку в м. Буча Київської області.

Продемонстрований стиль життя прокурора викликав сумніви щодо відповідності його рівня офіційним доходам та, як наслідок, став причиною ряду критичних публікацій у ЗМІ (більше 10 публікацій).

За вказаними обставинами ОГП, відповідно до наказу в. о. Генпрокурора від 2 грудня 2024 року №294, проведено службове розслідування. Установлено, що беручи особисту участь у зйомці телепередачі, прокурор Малєєв своєю поведінкою особисто сприяв створенню неправдивого враження щодо свого майнового стану.

«Вказане обґрунтовано призвело до поглиблення негативного уявлення у суспільстві про наявність корупційної складової у діяльності органів прокуратури та їх працівників, зокрема про явну невідповідність способу життя заступника керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури – начальника управління Офісу Генерального прокурора його доходам, що завдало істотної шкоди авторитету прокуратури, викликало негативний суспільний резонанс», йдеться у рішенні КДКП.

Будинок, який фігурує у телепередачі (як такий у якому проживає родина Малєєвих), належить особі, яка, зі слів Малєєва, з 24 до 31 липня 2024 року надала Малєєвим можливість проводити у ньому зйомку телепередачі.

Фактично, будучи відрядженим до Офісу Генпрокурора протягом часу з квітня до грудня 2023 року, Малєєв проживав у будинку в Київській області.

Також у м. Одесі родина Малєєва проживає у квартирі, що належить певній особі, родиною Малєєвих вона використовувалася протягом 2023-2024 років. У декларації за 2023 рік Малєєв відомості про користування вказаними квартирою та будинком не відобразив.

Окрім цього, у щорічній декларації за 2023 рік Малєєв вказав про належність йому на праві спільної сумісної власності квартири площею 43,7 кв м. Службовим розслідуванням установлено, що майнові права власності на вказану квартиру у Малєєва відсутні.

Вказане, на думку комісії з проведення службового розслідування, могло свідчити про недотримання прокурором Малєєвим вимог Закону «Про запобігання корупції» при поданні декларації за 2023 рік.

На підтвердження цього скаржник послався на інформацію, розміщену на офіційному вебсайті НАЗК, згідно з якою розпочато повну перевірку декларації, поданої Малєєвим за 2023 рік, яку наразі завершено.

Згідно з довідкою НАЗК встановлено, що прокурор при поданні декларації вказав недостовірні відомості. Зокрема, не зазначив відомостей про квартиру, яка належить іншій особі та перебувала у користуванні членів сім’ї, а також зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про дату набуття права та інформацію про права на об’єкт – квартиру, зазначив відомості, які не відповідають дійсності про право на транспортний засіб HYUNDAI SANTA FE; про право на активи – кошти розміщені на банківських рахунках в АТ «Універсал Банк»; не зазначив відомостей про банківську установу АТ «Державний ощадний банк України», в якій у члена сім’ї (дружини) більше половини днів звітного періоду були відкриті рахунки тощо.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на загальну суму 3,8 млн грн. У діях суб’єкта декларування встановлено ознаки кримінального правопорушення за ч. 1 статті 366-2 КК.

За наслідками службового розслідування також отримано відомості, що свідчать про наявність у діях прокурора Малєєва ознак дисциплінарного проступку, відповідальність за який передбачена пунктом 6 ч. 1 статті 43 Закону №1697-VII.

Так, у телепередачі «Супермама» за його особистої участі продемонстровано приватний будинок, який він нібито винаймав і де проживав разом із сім’єю, розмір щомісячної орендної плати за який міг перевищувати розмір його місячної заробітної плати.

Окрім цього, у відеосюжетах під час інтерв’ю обидві дружини стверджували що вони, а також п’ятеро дітей, набутих у різних шлюбах, перебували на утриманні Малєєва, зокрема він оплачує витрати на оренду квартири у м. Києві, у якій мешкає його колишня дружина.

При цьому, під час інтерв’ю Малєєв не спростовував твердження своїх дружин з приводу здійснення ним витрат на їх утримання, а також утримання п’яти дітей та здійснення ним оплати за оренду об’єктів нерухомості, а саме за оренду продемонстрованого у сюжеті приватного будинку та квартири в м. Києві, в якій мешкає його колишня дружина.

«Такі дії Малєєва О.М., без зауваження у відеосюжетах про неправдивість (вигаданість) наведеної у них інформації щодо його майнового стану, на думку комісії з проведення службового розслідування, обґрунтовано створили в суспільстві негативне враження про наявність корупційної складової у діяльності органів прокуратури та їх працівників, зокрема про явну невідповідність способу життя під час дії воєнного стану прокурора Малєєва О.М. його доходам, що завдало істотної шкоди авторитету прокуратури, викликало негативний суспільний резонанс.

Продемонстрований стиль життя прокурора викликав обґрунтовані сумніви щодо відповідності його рівня офіційним доходам та, як наслідок, став причиною ряду критичних публікацій у ЗМІ», йдеться у рішенні КДКП.

Також зауважується, що наразі до Офісу Генерального прокурора продовжують надходити запити від медіа щодо надання інформації про результати перевірок за фактами таких критичних публікацій у ЗМІ.

Пояснення прокурора Малєєва

У рішенні КДКП вказано наступні пояснення прокурора.

«Малєєв пояснив, що будинок, у якому проводились зйомки передачі телеканалу СТБ «Супермама», не є його власністю та власністю членів його сім’ї, не перебуває і не перебував у їх користуванні, окрім як з 24 до 31 липня 2024 року, лише під час зйомок. Цей будинок надала їм у безоплатне користування для зняття у телепередачі сім’я двоюрідної сестри його дружини (її мати є рідною сестрою його тещі).

Необхідність оренди будинку обумовлена умовами телевізійного шоу, оскільки фактично дружина та діти проживають в м. Одесі, а він, Малєєв, винаймає однокімнатну квартиру у м. Києві (конфіденційна інформація), яка за умовами передачі не підходила для зйомок, як житло, у якому мешкає родина з 3 дітьми. На підтвердження зазначеного надав скриншоти смс-листування його дружини зі своєю сестрою щодо можливості тимчасового користування будинком, яке відбулось ще з 9 до 22 липня 2024 року. Також на підтвердження тимчасового перебування у даному таунхаусі надав скриншоти смс-листування його дружини з редактором телеканалу СТБ, з якою погоджувались місце та час зйомок. Отже, обов’язку відображати у щорічній декларації за 2023 рік відомостей про користування цим будинком у нього не було.

Окрім цього, у телевізійному шоу не зазначалось, що цей будинок є власністю родини, навпаки дружина зазначила, що вона з дітьми мешкає у м. Одесі. Ця квартира орендується його тещею, сума орендної плати згідно з договором складала 15 тисяч гривень. При цьому у власності тещі перебуває квартира за адресою м. Одеса, яку вона здає в оренду, та на гроші від оренди власної квартири, орендує квартиру за адресою м. Одеса.

Вищезазначену квартиру, за адресою м. Одеса, він зазначив у декларації, як адресу фактичного місця проживання у 2023 році, а незазначення цієї квартири у розділі 3 декларації, як об’єкт, що перебуває у користування члена сім’ї – є технічною помилкою.

За цією адресою він проживав постійно з 1 січня до 9 квітня 2023 року (99 днів), а починаючи з 10 квітня до 14 грудня 2023 року проживав там тільки у вихідні дні (всього 64 дні) та під час короткострокових відпусток 2023 року всього 10 днів (у липні 5 днів, у серпні 1 день, у вересні 1 день, у жовтні 3 дня), сумарно у цій квартирі у 2023 році він прожив – 173 дні, а станом на 31 грудня 2023 року він вже винаймав квартиру у м. Києві.

Починаючи з 11 квітня 2023 року, не звільняючись з посади начальника управління представництва інтересів держави в суді Одеської обласної прокуратури, він тимчасово виконував обов’язки заступника керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора. Оскільки виконання цих обов’язків він здійснював тимчасово (на підставі щомісячних наказів про його відрядження), а власного житла у м. Києві у нього немає, він безоплатно проживав у друзів своєї дружини (хрещених її доньки Аліси від першого шлюбу) сім’ї за адресою: Київська область. Про це фактичне тимчасове місце проживання він зазначав, зокрема, у Переліку питань, на які пропонується надати відповідь для оформлення допуску до державної таємниці. При цьому, він проживав у цьому будинку періодично з 10 квітня до 14 грудня 2023 року виключно (з понеділка до п’ятниці, кожні вихідні він їздив до родини у м. Одесу, а відпустку з 27 жовтня до 10 листопада 2023 року він провів з дружиною та донькою у квартирі його колишньої дружини в м. Теплодар Одеської області, поруч зі своїми батьками, які мешкають у сусідньому під’їзді, тобто всього сукупно у 2023 році він прожив у цьому будинку 160 днів.

Тому обов’язку відображати у щорічній декларації відомості про користування цим будинком у нього не було та відомості про користування вказаним нерухомим майном у декларації за 2023 рік ним не декларувались.

З 5 грудня 2024 року він був призначений на посаду прокурора відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в обласних прокуратурах управління захисту інтересів держави у сфері охорони навколишнього природного середовища Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора. Після призначення на вищевказану посаду, 15 грудня 2023 року він уклав договір оренди житлового приміщення – однокімнатної квартири загальною площею 48,3 м2, яка розташована за адресою: м. Київ.

Проте, фактично він не проживав у цій квартирі станом на 31 грудня 2023 року, оскільки у цей час перебував у м. Одесі, а переїхав жити у цю квартиру вже у січні 2024 року. Відомості про користування цією квартирою він відобразив у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2024 рік.

З приводу безпідставного зазначення у декларації належності на праві спільної сумісної власності квартири площею 43,7 м2 за адресою: м. Одеса, зазначив, що є співвласником цієї квартири, оскільки після смерті матері його колишньої дружини – 9 липня 2016 року, вони сплачували зі спільних коштів, що належали їх родині, пайові внески за квартиру за договором, який був укладений її матір’ю за життя».

Щодо доводів скарги про допущення дій, висловлювань і поведінки, які могли зашкодити його репутації та авторитету прокуратури, викликати негативний суспільний резонанс, пояснив, що участі у телепрограмі «Супермама» не брав, у зйомках брали участь його колишня дружина та дружина, які уклали угоду на участь в телевізійній передачі, він брав участь лише в одному сюжеті, 29 липня 2024 року, під час вечері у неробочий час, і не чув, що говорили під час зйомок учасниці передачі.

Дійсно, після розлучення у 2020 році з колишньою дружиною, заради дітей, їм вдалось зберегти нормальні дружні відносини, діти почергово жили з матір’ю та з ним і його дружиною, при цьому ніякий графік ними не встановлювався, все залежало від бажання дітей. А його колишня дружина навіть написала книгу «Співбатьківство» – як побудувати відносини між колишнім подружжям та виховання спільних дітей. Наразі вона реєструє авторські права на твір та подала заяву про державну реєстрацію відповідної торгівельної марки.

З метою розповсюдження ідеї співбатьківства та просування книги, яку вона на той момент закінчувала писати, його колишня дружина та дружина погодились взяти участь у телепередачі, про що ними у липні 2024 року були підписані відповідні угоди про участь в телевізійній передачі під оригінальною і/або робочою назвою «Супермама» та додаток до цих угод про утримання будь-яким способом поширення інформації про умови угоди, оскільки вони є конфіденційною інформацією.

При цьому слід враховувати, що ця телепередача є публічним змагальним розважальним шоу, в якому учасниці змагаються за отримання умовного звання «Супермама», а не документальним кіно. Додатково зазначив, що все сказане його дружиною та колишньою дружиною на телевізійному шоу не можна сприймати за правду, оскільки формат телепередачі передбачає змагання, а тому його учасники є не щирими у своїх висловлюваннях і все сказане направлене виключно на популяризацію гарних стосунків у сім’ї після розлучення і здобуття перемоги у шоу «Супермама». Крім того, зйомки тривали тиждень, а програма тривала менше однієї години, зрозуміло, в сюжет не входив увесь відзнятий матеріал, й що з метою більшого охоплення переглядів серед глядачів та підняття рейтингу передачі, редактори побудували відеосюжет, який увійшов у телепередачу так, щоб він був цікавим телеглядачам, в тому числі шляхом компонування відрізків записів.

Звернув увагу й на той факт, що у дисциплінарній скарзі міститься неправдива інформація, що нібито під час інтерв’ю дружини стверджують, що вони, а також 5 дітей, перебувають на його утриманні. Це твердження є нічим іншим, як власним суб’єктивним сприйняттям автора дисциплінарної скарги сюжету програми.

У жодному сюжеті його дружина чи колишня дружина не зазначали, що вони перебувають на його утриманні. Навпаки, дружина зазначала, що вже 20 років викладає в Одеській юридичній академії, має три вищих освіти й маючи 3 дітей, жодного дня не була у декретній відпустці, а колишня дружина прямо зазначала, що є фізичною особою-підприємцем й заробляє достатньо для того, щоб себе утримувати.

В свою чергу, керівник Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генпрокурора пояснив, що приблизно наприкінці весни чи на початку літа 2024 року, точної дати він пам’ятає, Малєєв поінформував його про можливу участь у сюжеті телевізійного шоу «Супермама», яке транслюватимуть по каналу СТБ, у якому безпосередніми учасниками мали бути його дружина та колишня дружина.

Вказане пояснив тим, що його колишня дружина розпочала писати книгу про гармонійні стосунки між батьками після розлучення заради виховання їх спільних дітей. Предметом сюжету мали бути їх особистісні відносини, у тому числі до своїх дітей з огляду на наявні загальнонаціональні проблеми у стосунках між батьками, які розлучилися, та їх відношенням до спільних дітей, можливості мінімізації на їх позитивному прикладі негативного впливу розлучення на дитину.

Своєю чергою він теж мав зніматись в одному з сюжетів, коли нібито до них додому прийдуть на вечерю гості (учасниці шоу).

У цілому не заперечуючи проти участі у цьому телевізійному шоу, він попередив Малєєва про необхідність дотримання правил прокурорської етики та вимог Закону «Про прокуратуру», а також про те, що прокурор є публічною особою.

Мотиви ухваленого КДКП рішення

Згідно з довідкою НАЗК про результати проведеної повної перевірки декларації Малєєва у діях суб’єкта декларування встановлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 статті 366-2 КК. У зв’язку з цим НАЗК направило НАБУ висновок щодо виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.

Як зазначила КДКП, «тому в діях прокурора Малєєва О.М., які полягали у зазначенні у щорічній декларації за 2023 рік недостовірних відомостей, наявні окремі ознаки дисциплінарного проступку, а саме за порушення встановленого законом порядку подання декларації та вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури».

Щодо строків вчинення дисциплінарного проступку, то як зауважила КДКП, рішення про накладення на прокурора дисциплінарного стягнення або рішення про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора може бути прийнято не пізніше ніж через рік із дня вчинення проступку без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування прокурора у відпустці.

Встановлений факт подання прокурором Малєєвим недостовірних відомостей у щорічній декларації за 2023 рік мав місце 28 березня 2024 року. Починаючи з цього часу Малєєв перебував у відпустках відповідно до автоматизованої інформаційно-аналітичної системи «Кадри WEB» всього 35 днів. Водночас на лікарняному він не перебував.

Отже, встановлений законодавством строк для прийняття Комісією рішення про притягнення прокурора Малєєва до дисциплінарної відповідальності за епізодом декларування ним недостовірних відомостей минув 2 травня 2025 року.

З огляду на викладене Комісія вважає, що попри те, що перевіркою встановлено вчинення прокурором Малєєвим дисциплінарного проступку, передбаченого пунктами 4, 5 частини першої статті 43 Закону № 1697-VII, дисциплінарне провадження у цій частині підлягає закриттю, оскільки на час складання цього висновку минув встановлений ч. 4 статті 48 Закону № 1697-VII строк для прийняття Комісією рішення про накладення на прокурора Малєєва М.О. дисциплінарного стягнення.

Вирішуючи питання щодо наявності в діях прокурора ознак дисциплінарного проступку, який полягає в одноразовому грубому порушенні правил прокурорської етики, Комісія виходить з таких міркувань.

Дисциплінарне провадження стосовно прокурора Малєєва відкрито у цій частині у зв’язку з можливим вчиненням ним дій і поведінки, які можуть зашкодити його репутації та авторитету прокуратури, викликати негативний суспільний резонанс.

Малєєв має статус прокурора і за загальними правилами, викладеними у статті 19 Закону № 1697-VII, на нього покладено обов’язки неухильного дотримання Присяги прокурора.

Оцінку діям прокурора Малєєва Комісією надано на підставі матеріалів, зібраних під час дисциплінарного провадження.

Прокурор Малєєв, будучи ознайомленим з необхідністю дотримання правил професійної етики, у порушення вимог статті 21 Кодексу, згідно з якою прокурору слід не допускати дій, висловлювань і поведінки, які можуть зашкодити його репутації та авторитету прокуратури, викликати негативний суспільний резонанс, не спростував ні під час інтерв’ю у телепередачі «Супермама», ні після виходу сюжету, також не зробив це після поширення публікацій, ні після порушення дисциплінарного провадження, твердження своїх дружин з приводу здійснення ним витрат на їх утримання, а також утримання п’яти дітей та здійснення ним оплати за оренду об’єктів нерухомості, продемонстрованого у сюжеті приватного будинку та квартири у м. Києві, у якій мешкає його колишня дружина, що, у сукупності із місцем, часом, обстановкою та способом висвітлення їхнього життя, обґрунтовано створило в суспільстві негативне уявлення про наявність корупційної складової в діяльності органів прокуратури та викликало негативний суспільний резонанс.

Продемонстрований стиль життя прокурора викликав обґрунтовані сумніви щодо відповідності його рівня офіційним доходам та, як наслідок, став причиною ряду критичних публікацій у ЗМІ.

У вказаних публікаціях зазначається про внесення прокурором Малєєвим недостовірних відомостей про наявність великої кількості об’єктів нерухомості у користуванні його родини, у тому числі елітної, та витрат на неї, що є кримінальним правопорушенням та необхідністю внесення відомостей до ЄРДР. А також, що останній порушив вимоги антикорупційного законодавства та його рівень доходів не відповідає його фактичному стилю життя.

Наразі до Офісу Генерального прокурора продовжують надходити запити від медіа щодо надання інформації про результати перевірок за фактами таких критичних публікацій у ЗМІ.

Викладене, на думку КДКП, свідчить про грубе порушення Малєєвим вимог статей 11, 16, 21 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів, тобто про наявність у його діях ознак дисциплінарного проступку, відповідальність за який передбачено пунктом 6 частини першої статті 43 Закону 1697-VII, а саме одноразове грубе порушення правил прокурорської етики.

Оскільки вчинене прокурором Малєєвим дисциплінарне правопорушення відбулося 24 листопада 2024 року, дата виходу передачі телеканалу СТБ «Супермама» 8 сезон 49-52 серії за його участі, встановлений частиною четвертою статті 48 Закону № 1697-VII строк для прийняття Комісією рішення про притягнення його до дисциплінарної відповідальності не минув.

При обранні виду дисциплінарного стягнення КДКП враховано умисний характер вчиненого ним дисциплінарного проступку.

Також, як зазначила Комісія, враховано очевидність та грубість допущеного Малєєвим порушення, а також взято до уваги характер проступку, наслідки, що проявилися у заподіянні шкоди авторитету як самого прокурора, так і органам прокуратури та держави в цілому, та викликали негативний громадський резонанс.

Окрім цього, грубий характер дисциплінарного правопорушення прокурора Малєєва є очевидним, оскільки недотримання ним правил прокурорської етики та поведінки під час дії воєнного стану не може бути виправдано жодними обставинами.

З урахуванням викладеного, КДКП дійшла висновку про відсутність підстав для накладення більш м’якого стягнення, ніж звільнення з посади в органах прокуратури, оскільки вчинений ним дисциплінарний проступок не сумісний з подальшим зайняттям будь-якої посади в органах прокуратури.

«Інших обставин, що мають значення для прийняття рішення у дисциплінарному провадженні, не встановлено», зазначено у рішенні КДПК.

Автор: Наталя Мамченко

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