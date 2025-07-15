Володимир Зеленський окреслив головні завдання нового Кабміну на пів року

Зеленський обговорив зі Свириденко та Федоровим оновлення уряду та назвав завдання на пів року.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із першою віцепремʼєр-міністеркою Юлією Свириденко запропонував їй очолити Кабінет міністрів. Також він підтвердив, що чинний прем’єр-міністр Денис Шмигаль може найближчим часом очолити Міністерство оборони.

15 липня Володимир Зеленський повідомив, що під час наради з міністрами економіки Юлією Свириденко та цифрової трансформації Михайлом Федоровим деталізував завдання оновленого уряду на наступні шість місяців.

«Нарада з Юлією Свириденко та Михайлом Федоровим. Готуємо перші кроки оновленого уряду. Деталізували завдання на наступні шість місяців. Головне – збільшити виробництво власної зброї в Україні, повністю забезпечити контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для Сил оборони України, провести відчутну дерегуляцію та вивільнити внутрішній економічний потенціал нашої країни, а також забезпечити повне виконання програм соціальної підтримки наших людей», - розповів Зеленський.

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