Володимир Зеленський підтвердив, що Денис Шмигаль може очолити Міністерство оборони

На посаду нового міністра оборони, імовірно, розглядають чинного премʼєра Дениса Шмигаля.

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Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що чинний прем’єр-міністр Денис Шмигаль може найближчим часом очолити Міністерство оборони.

«Колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України – саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності», — зазначив Глава держави у вечірньому зверненні.

Президент також окреслив пріоритетне завдання уряду: збільшити власне виробництво зброї та розвивати усіх оборонні проекти — українські та спільні із партнерами.

Раніше Володимир Зеленський під час зустрічі із першою віцепремʼєр-міністеркою Юлією Свириденко запропонував їй очолити Кабінет міністрів.

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