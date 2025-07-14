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Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу – Володимир Зеленський

14:56, 14 липня 2025
Новим прем’єр-міністром стане Юлія Свириденко, повідомив Президент Зеленський.
Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу – Володимир Зеленський
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Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів зустріч із першою віцепремʼєр-міністеркою Юлією Свириденко.

«Була доповідь про виконання домовленостей із європейськими та американськими партнерами щодо підтримки України, які були досягнуті в межах конференції з відновлення України, що відбулася нещодавно. Маємо якнайшвидше реалізувати все, що може підтримати стійкість нашої держави та суспільства.

Обговорили й конкретні заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки українців і масштабувати наше власне виробництво зброї. З цією метою починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні», зазначив Президент.

Також він зауважив, що запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу.

«Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом», додав Зеленський.

За даними народних депутатів, голосування за новий уряд заплановане на 16 липня.

Автор: Наталя Мамченко

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президент уряд Кабінет Міністрів України Володимир Зеленський

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