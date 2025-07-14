Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу – Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с первым вице-премьер-министром Юлией Свириденко.
«Был доклад о выполнении договоренностей с европейскими и американскими партнерами по поддержке Украины, которые были достигнуты в рамках недавно состоявшейся конференции по восстановлению Украины. Мы должны как можно скорее реализовать все, что может поддержать устойчивость нашего государства и общества.
Обсудили и конкретные меры, которые смогут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать наше собственное производство оружия. С этой целью начинаем трансформацию системы исполнительной власти в Украине», – отметил Президент.
Также он добавил, что предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу.
«Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время», – добавил Зеленский.
По данным народных депутатов, голосование за новое правительство запланировано на 16 июля.
Автор: Наталя Мамченко
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