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Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу – Владимир Зеленский

14:56, 14 июля 2025
Новым премьер-министром станет Юлия Свириденко, сообщил Президент Зеленский.
Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу – Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с первым вице-премьер-министром Юлией Свириденко.

«Был доклад о выполнении договоренностей с европейскими и американскими партнерами по поддержке Украины, которые были достигнуты в рамках недавно состоявшейся конференции по восстановлению Украины. Мы должны как можно скорее реализовать все, что может поддержать устойчивость нашего государства и общества.

Обсудили и конкретные меры, которые смогут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать наше собственное производство оружия. С этой целью начинаем трансформацию системы исполнительной власти в Украине», – отметил Президент.

Также он добавил, что предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу.

«Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время», – добавил Зеленский.

По данным народных депутатов, голосование за новое правительство запланировано на 16 июля.

Автор: Наталя Мамченко

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президент правительство Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский

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