США планують продати союзникам по НАТО зброї на 10 мільярдів доларів, — Axios

Угода передбачає поставки ракет, засобів ППО та артилерійських снарядів, які зрештою мають бути передані Україні.

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США продадуть союзникам по НАТО зброю на суму близько 10 мільярдів доларів для першого етапу. Це озброєння призначене для подальшої передачі Україні. Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела.

Йдеться про поставки ракет, засобів протиповітряної оборони та артилерійських снарядів для України.

Президент США Дональд Трамп заявив, що США надішлють союзникам по НАТО «найкращого військового обладнання у світі на мільярди доларів», а ці країни оплатять рахунки.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що це дозволить Україні отримати масові постачання зброї, включаючи засоби протиповітряної оборони та ракети. У деяких випадках країни негайно надсилатимуть до України озброєння, яке вже є в їхніх арсеналах, та закуповуватимуть зброю у США для їх поповнення.

Хоча Трамп не надав подробиць про системи озброєння, які будуть частиною схеми, він згадав про ракети.

Два джерела повідомили Axios, що план включатиме ракети великої дальності, які можуть вразити глибокі території РФ.

Раніше спецпосланець президента США Трампа Кіт Келлог заявив, що обговорить у Києві з Володимиром Зеленським план президента США щодо постачання зброї Україні за допомогою країн НАТО.

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