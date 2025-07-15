Владимир Зеленский обозначил главные задачи нового Кабмина на полгода

Зеленский обсудил со Свириденко и Федоровым обновление правительства и назвал приоритеты на ближайшие шесть месяцев.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с первой вице-премьер-министром Юлией Свириденко предложил ей возглавить Кабинет Министров. Также он подтвердил, что действующий премьер-министр Денис Шмыгаль в ближайшее время может возглавить Министерство обороны.

15 июля Владимир Зеленский сообщил, что на совещании с министрами экономики Юлией Свириденко и цифровой трансформации Михаилом Федоровым были детализированы задачи обновленного правительства на ближайшие шесть месяцев.

«Совещание с Юлией Свириденко и Михаилом Федоровым. Готовим первые шаги обновленного правительства. Детализировали задачи на следующие шесть месяцев. Главное — нарастить производство собственного оружия в Украине, полностью обеспечить контрактование необходимых объемов всех типов дронов для Сил обороны Украины, провести ощутимую дерегуляцию и раскрыть внутренний экономический потенциал нашей страны, а также обеспечить полное выполнение программ социальной поддержки наших людей», — сообщил Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.