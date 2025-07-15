ГБР проверяет информацию о жестком задержании двух мужчин полицией и ТЦК в Чернигове

Основанием стало видео, на котором видно, как силовики применяют силу к мужчинам, не оказывающим сопротивления.

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ГБР проверяет возможное превышение полномочий силовиками и сотрудниками ТЦК в Чернигове.

Государственное бюро расследований проверяет информацию о возможном превышении служебных полномочий правоохранителями и представителями ТЦК в Чернигове. Речь идет о видео, которое распространяется в соцсетях и, предположительно, было снято 14 июля 2025 года на улице Льва Лукьяненко.

В ГБР указывают, что на кадрах видно, как люди в форме применяют силу к мужчинам со связанными руками, которые не оказывают никакого сопротивления. Один из присутствующих поднимает задержанного за ноги и бросает его на землю.

В ГБР сообщили, что устанавливают все обстоятельства происшествия и дадут правовую оценку действиям лиц, зафиксированных на видео. Проверка продолжается.

В случае установления признаков уголовного правонарушения информация будет внесена в ЕРДР и будет открыто уголовное производство.

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