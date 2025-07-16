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В Киеве наказали водителя Toyota, который проехал перекресток на красный сигнал светофора — видео

07:18, 16 июля 2025
В столице привлекли к ответственности водителя, нарушившего ПДД.
В Киеве наказали водителя Toyota, который проехал перекресток на красный сигнал светофора — видео
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В Печерском районе Киева наказали водителя автомобиля Toyota, который проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы сразу остановили водителя и вынесли в его адрес постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП.

Также полицейские опубликовали видео нарушения правил дорожного движения.

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Национальная полиция Киев

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