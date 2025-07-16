В Киеве наказали водителя Toyota, который проехал перекресток на красный сигнал светофора — видео

В Печерском районе Киева наказали водителя автомобиля Toyota, который проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.
Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы сразу остановили водителя и вынесли в его адрес постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП.
Также полицейские опубликовали видео нарушения правил дорожного движения.
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