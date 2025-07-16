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У Києві покарала водія Toyota, який проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора — відео

07:18, 16 липня 2025
У столиці притягнули до відповідальності водія, який порушив ПДР.
У Києві покарала водія Toyota, який проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора — відео
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В Печерському районі Києва покарали водія автомобіля Toyota, який проїхав перехрестя на заборонний сигнал світлофора.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори одразу зупинили водія та винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

Також поліцейські оприлюднили відео порушення правил дорожнього руху.

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Національна поліція Київ

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