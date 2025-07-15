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Опубліковано закон щодо вдосконалення порядку розподілу судових витрат та судового збору

14:41, 15 липня 2025
Закон передбачає, що суд зможе ухвалювати рішення про розподіл судових витрат без повідомлення учасників справи.
Опубліковано закон щодо вдосконалення порядку розподілу судових витрат та судового збору
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Як писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський підписав закон про нові ставки судового збору і правила його розстрочення. Для громадян максимальний розмір судового збору за подання касаційної скарги до Верховного Суду у цивільних справах буде обмежений 30280 грн, а якщо йдеться про захист соціальних прав – 15 тисячами грн.

15 липня в газеті «Голос України» опубліковано Закон України № 4508-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку розподілу судових витрат та судового збору»

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, а саме 16 липня.

Метою закону є вдосконалення вирішення судами питань, пов’язаних із судовими витратами у господарському, цивільному та адміністративному судочинстві, а також посилення гарантій права фізичних осіб на судовий захист.

Вказаним документом внесено зміни до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Закону України "Про судовий збір".

Як зазначено в пояснювальній записці, запропоновано встановити загальне правило, відповідно до якого питання про судові витрати після ухвалення рішення у справі вирішується судом у письмовому провадженні без виклику учасників справи.

Крім того, законом передбачено визначення такого розміру судового збору за подання касаційної та апеляційної скарги фізичною особою, що відповідає принципу домірності, враховуючи її майновий і фінансовий стан, та не обмежує доступ до суду.

Також, уточнені підстави для звільнення, зменшення, відстрочення або розстрочення сплати судового збору, з урахуванням індивідуальних обставин кожної справи, що дозволить судам застосовувати більш гнучкий та справедливий підхід у вирішенні питань щодо судового збору, що, у свою чергу, сприятиме реальному забезпеченню права кожного на судовий захист.

Східний апеляційний господарський суд підготував порівняльну таблицю змін. 

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