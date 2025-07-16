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Трагедія у Харкові — в гідропарку потонув 8-річний хлопчик

07:36, 16 липня 2025
Інцидент стався в Журавлівському гідропарку.
Трагедія у Харкові — в гідропарку потонув 8-річний хлопчик
Фото: ДСНС
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У Харкові в Журавлівському гідропарку потонув 8-річний хлопчик. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

«Дитина зникла під час купання. На пошуки одразу вирушили водолази ДСНС. Тіло хлопчика знайшли сьогодні вранці та підняли на поверхню», - заявили рятувальники.

Також там додали, що за минулу добу в Україні загинули 8 осіб, серед них — одна дитина, яка потонула у місцевому ставку у місті Обухів на Київщині.

«Фатальні випадки зафіксовані також у Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій та Вінницькій областях. На Полтавщині вдалося врятувати одну людину», - зазначили у ДСНС.

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ДСНС Харків

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