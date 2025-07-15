Адвоката з Дніпра судитимуть за «схему» ухилення від мобілізації за 12 тисяч доларів

Адвокат постане перед судом за «допомогу» в ухиленні від мобілізації за 12 тисяч доларів.

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Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо адвоката з Дніпра, якого обвинувачують у сприянні ухиленню від мобілізації за грошову винагороду. Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, мешканець Дніпра звернувся до адвоката з проханням надати консультацію щодо уникнення служби в армії. Як вказують у ДБР, адвокат одразу почав демонструвати свої «зв’язки» серед посадовців ТЦК та правоохоронців і запропонував «комплексне вирішення питання» за 12 тисяч доларів США.

До пакета «послуг» входили:

фіктивна госпіталізація до медичного закладу,

виготовлення документів для зняття з військового обліку,

організація виїзду за кордон без перешкод на блокпостах.

Адвоката затримали під час передачі всієї суми — 12 тисяч доларів.

Йому інкримінують отримання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).

Санкція передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває окреме розслідування щодо можливих спільників адвоката.