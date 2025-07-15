Адвоката из Днепра будут судить за «схему» уклонения от мобилизации за 12 тысяч долларов

Адвокат предстанет перед судом за «помощь» в уклонении от мобилизации за 12 тысяч долларов.

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Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении адвоката из Днепра, которого обвиняют в содействии уклонению от мобилизации за денежное вознаграждение. Обвинительный акт уже направлен в суд. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

По данным следствия, житель Днепра обратился к адвокату за консультацией по вопросу уклонения от службы в армии. Как указано в ГБР, адвокат сразу начал демонстрировать свои «связи» среди чиновников ТЦК и правоохранителей и предложил «комплексное решение вопроса» за 12 тысяч долларов США.

В пакет «услуг» входили:

• фиктивная госпитализация в медицинское учреждение,

• изготовление документов для снятия с воинского учета,

• организация выезда за границу без препятствий на блокпостах.

Адвоката задержали во время передачи всей суммы — 12 тысяч долларов.

Ему инкриминируют получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решений должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины).

Санкция предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается отдельное расследование в отношении возможных сообщников адвоката.

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