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В Черкасской области разоблачили дельца, который за деньги обещал «помощь» в оформлении водительского удостоверения

09:25, 16 июля 2025
Мужчина обещал повлиять на должностных лиц сервисного центра МВД.
В Черкасской области разоблачили дельца, который за деньги обещал «помощь» в оформлении водительского удостоверения
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В Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении жителю г. Корсунь-Шевченковский, который пообещал жителю г. Черкассы использовать свои личные связи и повлиять на должностных лиц территориального сервисного центра МВД Украины.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, должностные лица должны были обеспечить успешную сдачу теоретического и практического экзаменов для получения водительского удостоверения на право управления транспортными средствами. Свою «услугу» он оценил в 12 тыс. гривен.

«Так, 11 июля текущего года правоохранители задокументировали факт получения злоумышленником первой части оговоренной суммы неправомерной выгоды — 6 тыс. гривен в безналичной форме на его банковскую карту», — сообщили в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Злоумышленнику грозит штраф от двух тысяч до пяти тысяч пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

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