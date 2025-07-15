В Житомирской области двое мужчин информировали о местах раздачи повесток

Мужчины препятствовали деятельности ТЦК, за что теперь могут попасть за решетку.

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В Житомирской области до 8 лет лишения свободы могут получить двое жителей Житомирщины, которые хотели сорвать мобилизацию. Об этом сообщает областная прокуратура.

Мужчины информировали в соцсетях о местах раздачи повесток.

Так, 40-летний житомирянин систематически публиковал в Telegram-чате локации представителей ТЦК, срывая мобилизационные мероприятия, а 37-летний житель Черняховской общины Житомирского района создал Viber-группу, где публично распространял фото- и видеоматериалы с указанием мест выдачи повесток.

В ходе обысков по месту жительства злоумышленников оперативники и следователи СБУ изъяли мобильные телефоны, которые использовались для администрирования каналов и сбора информации.

Обвинительный акт в отношении одного из них направлен в суд, досудебное расследование в отношении другого – продолжается.

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