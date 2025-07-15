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На Житомирщині двоє чоловіків інформували про місця роздачі повісток

20:04, 15 липня 2025
Чоловіки перешкоджали діяльності ТЦК, за що тепер можуть потрапити за ґрати.
На Житомирщині двоє чоловіків інформували про місця роздачі повісток
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На Житомирщині до 8 років позбавлення волі можуть отримати двоє жителів Житомирщини, які хотіли зірвати мобілізацію. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Чоловіки інформували у соцмережах про місця роздачі повісток. 

Так, 40-річний житомирянин систематично публікував у Telegram-чаті локації представників ТЦК, зриваючи мобілізаційні заходи, а 37-річний житель Черняхівської громади Житомирського району створив Viber-групу, де публічно поширював фото- та відеоматеріали із зазначенням місць видачі повісток.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисників оперативники та слідчі СБУ вилучили мобільні телефони, які використовувались для адміністрування каналів та збору інформації.

Обвинувальний акт щодо одного з них скеровано до суду, досудове розслідування стосовно іншого – триває.

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