Практика судів
  1. Суд інфо

Чотирьох суддів звільнено за загальними обставинами — ВРП

14:38, 15 липня 2025
Трьох суддів звільнили у зв’язку з поданням заяв про відставку та одну суддю звільнили за власним бажанням.
Чотирьох суддів звільнено за загальними обставинами — ВРП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 15 липня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Вища рада правосуддя вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Меженнікову Світлану Петрівну – з посади судді Чернігівського районного суду Чернігівської області;

Потетія Анатолія Григоровича – з посади судді Полтавського районного суду Полтавської області;

Грязнова Василя Володимировича – з посади судді Північно-західного апеляційного господарського суду;

Також Вища рада правосуддя вирішила звільнити Грицаєнко Олену Леонідівну з посади судді Черкаського окружного адміністративного суду за власним бажанням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя звільнення суддів за загальними обставинами ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КДКП рекомендувала звільнити заступника керівника екологічної прокуратури Олександра Малєєва, дружина якого брала участь у програмі «Супермама» – деталі рішення

З висновків службового розслідування випливає, що спосіб життя прокурора Малєєва, зображений у телепередачі «Супермама», завдав істотної шкоди авторитету прокуратури і створив в суспільстві негативне уявлення про наявність корупційної складової у діяльності органів прокуратури та їх працівників.

Верховна Рада не змогла включити до порядку денного законопроект про збільшення оборонних видатків у держбюджеті

Парламент не зміг включити до порядку денного законопроект про зміни до державного бюджету на 2025 рік, який передбачає збільшення видатків на оборону.

Верховна Рада продовжила загальну мобілізацію до 5 листопада

Парламент підтримав законопроекти Володимира Зеленського, якими воєнний стан і загальну мобілізацію продовжено до 5 листопада.

Верховна Рада продовжила воєнний стан до 5 листопада

Парламент підтримав законопроект Володимира Зеленського, яким воєнний стан продовжено до 5 листопада.

Верховна Рада зупинила дію Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін для України

Верховна Рада прийняла законопроект 0329, яким для України зупиняється дія Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентин Дмитрук
    Валентин Дмитрук
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Роман Вінтоняк
    Роман Вінтоняк
    голова Деснянського районного суду міста Києва
  • Алла Маломуж
    Алла Маломуж
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Андрій Кучма
    Андрій Кучма
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду