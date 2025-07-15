Чотирьох суддів звільнено за загальними обставинами — ВРП

Трьох суддів звільнили у зв’язку з поданням заяв про відставку та одну суддю звільнили за власним бажанням.

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У вівторок, 15 липня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Вища рада правосуддя вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Меженнікову Світлану Петрівну – з посади судді Чернігівського районного суду Чернігівської області;

Потетія Анатолія Григоровича – з посади судді Полтавського районного суду Полтавської області;

Грязнова Василя Володимировича – з посади судді Північно-західного апеляційного господарського суду;

Також Вища рада правосуддя вирішила звільнити Грицаєнко Олену Леонідівну з посади судді Черкаського окружного адміністративного суду за власним бажанням.

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