Верховна Рада не змогла включити до порядку денного законопроект про збільшення оборонних видатків у держбюджеті

Верховна Рада 15 липня планувала прийняти в першому читанні третю версію змін до Державного бюджету на 2025 рік. Йдеться про законопроект 13439-3, який є альтернативним тому, що вніс Кабмін.
Втім, його не змогли включити до порядку денного. За включення до порядку денного проголосувало лише 211 депутатів.
До цього бюджетний комітет вже рекомендував прийняти в першому читанні основний законопроект 13439 Кабміну про зміни до бюджету, який передбачає збільшення видатків оборони на 412,4 млрд грн, з них 215,9 млрд грн – на закупівлю та виробництво в Україні зброї та військової техніки.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Рахункова палата у своєму висновку про виконання Держбюджету за І півріччя 2025 року попередили про ризики для виплат військовослужбовцям. Справа у тому, що для закупівлі товарів оборонного призначення були перерозподілені значні видатки із запланованих на оплату праці в жовтні – грудні (174,8 млрд грн). «Це збільшило ризик недостатності коштів на оплату праці, зокрема, військовослужбовців», зазначено у висновку Рахункової палати.
Тож, зміни необхідні для того, аби убезпечити від цих ризикиів.
Основна зміна у законопроекті 13439-3, порівняно з урядовою версією, полягає у тому, що з 1 серпня 2025 року 10% податку на прибуток, який наразі зараховується до бюджету міста Києва, будуть зарахувати до резервного фонду державного бюджету.
Загалом законопроект передбачає аналогічні урядовому положення.
Пропонується, зокрема:
Отже, оновленою ст. 39 Закону пропонується з 1 серпня по 31 грудня 2025 року встановити розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (максимальної суми доходу застрахованої особи на місяць, на яку нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) для доходу застрахованої особи на місяць у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, нарахованих військовослужбовцям, поліцейським та особам рядового і начальницького складу у розмірі, що дорівнює 15 розмірам мінімальної зарплати (замість 20 розмірів «мінімалки»).
«У цьому зв’язку варто звернути увагу, що запропонована ініціатива, яка стосується зменшення максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для військовослужбовців, поліцейських та осіб рядового і начальницького складу, вплине на наповнення бюджету Пенсійного фонду України та може призвести до розбалансування його дохідної та видаткової частини.
Це, у свою чергу, негативно позначиться на рівні соціального забезпечення осіб, виплати яким залежать від коштів державного бюджету (особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам війни, інвалідам війни тощо)», зауважили в Головному науково-експертному управлінні.
Автор: Наталя Мамченко
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