Чому виникла необхідність пошуку коштів для виплати зарплат військовослужбовцям – бюджетний комітет розглянув висновок Рахункової палати

Для закупівлі товарів оборонного призначення було перерозподілено 174,8 млрд грн видатків на оплату праці, запланованих на жовтень-грудень 2025 року, що спричинило необхідність пошуку додаткового ресурсу для виплати зарплати військовослужбовців.

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В рамках здійснення контрольної функції Комітет Верховної Ради з питань бюджету розглянув висновок Рахункової палати про результати аналізу виконання закону про державний бюджет на 2025 рік у першому кварталі.

Як зауважив у протоколі бюджетний комітет, для закупівлі товарів оборонного призначення (зокрема, боєприпасів, безпілотних літальних апаратів) у лютому-березні 2025 року перерозподілено значні обсяги видатків на оплату праці (174,8 млрд грн), заплановані на жовтень-грудень, що спричинить необхідність пошуку до кінця 2025 р. додаткового ресурсу для забезпечення виплати зарплати з нарахуваннями, зокрема військовослужбовців.

Так, наразі урядом подано на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік» 13439, яким передбачається передусім збільшити видатки державного бюджету на 400,5 млрд грн (при цьому видатки на оборону і безпеку – на 412,4 млрд грн з урахуванням зменшення окремих видатків), збільшити доходи державного бюджету на 147,5 млрд грн, зменшити надання кредитів з державного бюджету на 3 млрд грн, збільшити граничні обсяги дефіциту державного бюджету і державного боргу відповідно на 250 млрд грн і 184,9 млрд грн.

Як зазначено у висновку Рахункової палати, видатки державного бюджету зросли на 38,5% порівняно з січнем – березнем 2024 року, до 1 трлн 164,7 млрд грн, насамперед на заходи, пов’язані з безпекою й обороною держави, – на 55% до 855,9 млрд грн і становили 73,5% всіх видатків державного бюджету.

Кошти на обороноздатність і безпеку держави, як і в попередніх роках, залучались з різних джерел (включаючи надходження від суб’єктів господарювання, фізичних осіб (резидентів та нерезидентів), благодійні внески, у тому числі у натуральній формі, податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців) та спрямовувались на закупівлю, ремонт та модернізацію озброєння Сил безпеки й оборони України.

«Для закупівлі товарів оборонного призначення перерозподілені значні видатки із запланованих на оплату праці в жовтні – грудні (174,8 млрд грн), що збільшило ризик недостатності коштів на оплату праці, зокрема, військовослужбовців», зазначено у висновку.

«Видатки на заходи, пов’язані з безпекою й обороноздатністю держави, на 55,0% більші, ніж у першому кварталі 2024 року, насамперед за видатками Міноборони для закупівлі, модернізації та ремонту озброєння, військової техніки, засобів і обладнання.

При цьому суттєвим є ризик недостатності запланованих на 2025 рік коштів для оплати праці працівників, насамперед грошового забезпечення військовослужбовців», підкреслює Рахункова палата.

Загалом у першому кварталі 2025 року видатки на заходи, пов’язані з безпекою й обороноздатністю держави, здійснені у сумі 855,9 млрд грн, що на 303,7 млрд грн більше, ніж у відповідному періоді попереднього року.

Як наслідок, їх частка в загальному обсязі проведених видатків зросла на 7,8% пунктів до 73,5%. Зокрема, збільшилися видатки на:

оплату праці і нарахування на заробітну плату, у тому числі грошове забезпечення військовослужбовців, – на 60,4 млрд грн, або 23%.;

заходи спеціального призначення – на 134,9 млрд грн, або 88,5 %.

При цьому в обсязі видатків на заходи, пов’язані з безпекою й обороноздатністю держави, збільшилася на 6% пунктів частка видатків на заходи спеціального призначення і зменшилася на 9,8% пункту частка видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату.

Нижче наводимо висновок Рахункової палати та протокол бюджетного комітету.

Автор: Наталя Мамченко

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