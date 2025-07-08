Почему возникла необходимость поиска средств для выплаты зарплат военнослужащим – бюджетный комитет рассмотрел заключение Счетной палаты

Для закупки товаров оборонного назначения было перераспределено 174,8 млрд грн расходов на оплату труда, запланированных на октябрь-декабрь 2025 года, что повлекло за собой необходимость поиска дополнительного ресурса для выплаты зарплаты военнослужащих.

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В рамках осуществления контрольной функции Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рассмотрел заключение Счетной палаты о результатах анализа выполнения закона о государственном бюджете на 2025 год в первом квартале.

Как отметил в протоколе бюджетный комитет, для закупки товаров оборонного назначения (в частности, боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов) в феврале-марте 2025 года перераспределены значительные объемы расходов на оплату труда (174,8 млрд грн), запланированные на октябрь-декабрь, что повлечет за собой необходимость поиска до конца 2025 г. дополнительного ресурса для обеспечения выплаты зарплаты с начислениями, в частности военнослужащих.

Так, в настоящее время правительством подан на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» 13439, которым предусматривается прежде всего увеличить расходы государственного бюджета на 400,5 млрд грн (при этом расходы на оборону и безопасность – на 412,4 млрд грн с учетом уменьшения отдельных расходов); увеличить доходы государственного бюджета на 147,5 млрд грн; уменьшить предоставление кредитов из государственного бюджета на 3 млрд грн; увеличить предельные объемы дефицита государственного бюджета и государственного долга соответственно на 250 млрд грн и 184,9 млрд грн.

Как указано в заключении Счетной палаты, расходы государственного бюджета выросли на 38,5% по сравнению с январем – мартом 2024 года, до 1 трлн 164,7 млрд грн, прежде всего на мероприятия, связанные с безопасностью и обороной государства, – на 55% до 855,9 млрд грн и составили 73,5% всех расходов государственного бюджета.

Средства на обороноспособность и безопасность государства, как и в предыдущих годах, привлекались из разных источников (включая поступления от субъектов хозяйствования, физических лиц (резидентов и нерезидентов), благотворительные взносы, в том числе в натуральной форме, налог на доходы физических лиц с денежного обеспечения военнослужащих) и направлялись на закупку, ремонт и модернизацию вооружения Сил безопасности и обороны Украины.

«Для закупки товаров оборонного назначения перераспределены значительные расходы из запланированных на оплату труда в октябре – декабре (174,8 млрд грн), что увеличило риск недостаточности средств на оплату труда, в частности, военнослужащих», — отмечено в заключении.

«Расходы на мероприятия, связанные с безопасностью и обороноспособностью государства, на 55,0% больше, чем в первом квартале 2024 года, прежде всего по расходам Минобороны для закупки, модернизации и ремонта вооружения, военной техники, средств и оборудования.

При этом существенным является риск недостаточности запланированных на 2025 год средств для оплаты труда работников, прежде всего денежного обеспечения военнослужащих», подчеркивает Счетная палата.

В целом в первом квартале 2025 года расходы на мероприятия, связанные с безопасностью и обороноспособностью государства, осуществлены в сумме 855,9 млрд грн, что на 303,7 млрд грн больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

Как следствие, их доля в общем объеме проведенных расходов выросла на 7,8% пункта до 73,5%. В частности, увеличились расходы на:

оплату труда и начисления на заработную плату, в том числе денежное обеспечение военнослужащих, – на 60,4 млрд грн, или 23%;

мероприятия специального назначения – на 134,9 млрд грн, или 88,5%.

При этом в объеме расходов на мероприятия, связанные с безопасностью и обороноспособностью государства, увеличилась на 6% пунктов доля расходов на мероприятия специального назначения и уменьшилась на 9,8% пункта доля расходов на оплату труда и начисления на заработную плату.

Ниже приводим заключение Счетной палаты и протокол бюджетного комитета.

Автор: Наталя Мамченко

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