На Ровенщине обнаружили средневековое захоронение с уникальными артефактами, фото

На Ровенщине археологи нашли средневековые захоронения.

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В селе Пересопница Ровенского района археологи обнаружили средневековые захоронения и ценные артефакты Х–ХIII веков. Среди находок — писало, бусина, старинный ключ и фрагменты керамики.

Как сообщили в Управлении культуры и туризма Ровенской ОГА, найденные предметы свидетельствуют о существовании древнего могильника на этой территории, который имеет значительную историческую ценность. После завершения раскопок все артефакты пройдут научную обработку и будут переданы в музей.

Исследования проводятся согласно разрешениям Института археологии НАН Украины и Министерства культуры и информационной политики.

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