Верховная Рада не смогла включить в повестку дня законопроект об увеличении оборонных расходов в госбюджете

Парламент не смог включить в повестку дня законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2025 год, который предусматривает увеличение расходов на оборону.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада 15 июля планировала принять в первом чтении третью версию изменений в Государственный бюджет на 2025 год. Речь идет о законопроекте 13439-3, который является альтернативным тому, что внес Кабмин.

Однако его не смогли включить в повестку дня. За включение в повестку дня проголосовали лишь 211 депутатов.

До этого бюджетный комитет уже рекомендовал принять в первом чтении основной законопроект 13439 Кабмина об изменениях в бюджет, который предусматривает увеличение расходов на оборону на 412,4 млрд грн, из них 215,9 млрд грн – на закупку и производство в Украине оружия и военной техники.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Счетная палата в своем заключении о выполнении Госбюджета за I полугодие 2025 года предупредила о рисках для выплат военнослужащим. Дело в том, что для закупки товаров оборонного назначения были перераспределены значительные расходы из запланированных на оплату труда в октябре – декабре (174,8 млрд грн). «Это увеличило риск недостаточности средств на оплату труда, в частности, военнослужащих», — указано в заключении Счетной палаты.

Следовательно, изменения необходимы для того, чтобы обезопасить от этих рисков.

Основное изменение в законопроекте 13439-3, по сравнению с правительственной версией, заключается в том, что с 1 августа 2025 года 10% налога на прибыль, который сейчас зачисляется в бюджет города Киева, будут зачислять в резервный фонд государственного бюджета.

В целом законопроект предусматривает аналогичные правительственному положения.

Предлагается, в частности:

Увеличить прожиточный минимум , который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры – с 1 августа 2025 года по 31 декабря 2025 года он составит 2102 грн (вместо 1600 грн).

, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры – с он составит (вместо 1600 грн). Установить, что в 2025 году размер максимальной величины базы начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (максимальной суммы дохода застрахованного лица в месяц, на которую начисляется единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, определенной Законом «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование») для максимальной суммы дохода застрахованного лица в месяц в виде денежного обеспечения, денежных вознаграждений и других выплат, начисленных военнослужащим, полицейским и лицам рядового и начальствующего состава (с 1 января 2025 года по 31 июля 2025 года – 20 размерам минимальной заработной платы , установленной законом; А с 1 августа 2025 года по 31 декабря 2025 года – 15 размерам минимальной заработной платы , установленной законом);

размер максимальной величины базы начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (максимальной суммы дохода застрахованного лица в месяц, на которую начисляется единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, определенной Законом «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование») для максимальной суммы дохода застрахованного лица в месяц в виде денежного обеспечения, денежных вознаграждений и других выплат, начисленных военнослужащим, полицейским и лицам рядового и начальствующего состава (с – , установленной законом; А с – , установленной законом); Направить остаток средств, образовавшегося по состоянию на 1 января 2025 года , источником формирования которого были поступления специального фонда от части «военного» налога на доходы физических лиц и не использованные Минстратегпромом, Минобороны, на осуществление мероприятий по закупке специальной техники и оборудования;

, источником формирования которого были поступления специального фонда от части «военного» налога на доходы физических лиц и не использованные Минстратегпромом, Минобороны, на осуществление мероприятий по закупке специальной техники и оборудования; Предоставить Правительству право сокращать расходы общего фонда госбюджета и предоставление кредитов из общего фонда по бюджетным программам главных распорядителей средств и увеличивать расходы общего фонда главных распорядителей, относящихся к сектору безопасности и обороны (с открытием в случае необходимости новых бюджетных программ). По мнению ГНЭУ ВР, предлагаемый подход может негативно сказаться на эффективности парламентского контроля за государственным бюджетом.

Разрешить Минфину превышать предельный объем госдолга на объем привлеченных кредитов (займов) в соответствии с соглашениями с ЕС, иностранными государствами, иностранными финансовыми учреждениями и международными финансовыми организациями, возврат которых будет осуществляться за счет источников иных, чем Государственный бюджет, в том числе за счет доходов, полученных от замороженных активов РФ и т.п.

Итак, обновленной ст. 39 Закона предлагается с 1 августа по 31 декабря 2025 года установить размер максимальной величины базы начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (максимальной суммы дохода застрахованного лица в месяц, на которую начисляется единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование) для дохода застрахованного лица в месяц в виде денежного обеспечения, денежных вознаграждений и других выплат, начисленных военнослужащим, полицейским и лицам рядового и начальствующего состава в размере, равном 15 размерам минимальной зарплаты (вместо 20 размеров «минималки»).

«В этой связи стоит обратить внимание, что предложенная инициатива, касающаяся уменьшения максимальной величины базы начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование для военнослужащих, полицейских и лиц рядового и начальствующего состава, повлияет на наполнение бюджета Пенсионного фонда Украины и может привести к разбалансировке его доходной и расходной части.

Это, в свою очередь, негативно скажется на уровне социального обеспечения лиц, выплаты которым зависят от средств государственного бюджета (лицам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, участникам войны, инвалидам войны и т.п.)», — отметили в Главном научно-экспертном управлении.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.