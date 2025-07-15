Верховная Рада не смогла включить в повестку дня законопроект об увеличении оборонных расходов в госбюджете

Верховная Рада 15 июля планировала принять в первом чтении третью версию изменений в Государственный бюджет на 2025 год. Речь идет о законопроекте 13439-3, который является альтернативным тому, что внес Кабмин.
Однако его не смогли включить в повестку дня. За включение в повестку дня проголосовали лишь 211 депутатов.
До этого бюджетный комитет уже рекомендовал принять в первом чтении основной законопроект 13439 Кабмина об изменениях в бюджет, который предусматривает увеличение расходов на оборону на 412,4 млрд грн, из них 215,9 млрд грн – на закупку и производство в Украине оружия и военной техники.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Счетная палата в своем заключении о выполнении Госбюджета за I полугодие 2025 года предупредила о рисках для выплат военнослужащим. Дело в том, что для закупки товаров оборонного назначения были перераспределены значительные расходы из запланированных на оплату труда в октябре – декабре (174,8 млрд грн). «Это увеличило риск недостаточности средств на оплату труда, в частности, военнослужащих», — указано в заключении Счетной палаты.
Следовательно, изменения необходимы для того, чтобы обезопасить от этих рисков.
Основное изменение в законопроекте 13439-3, по сравнению с правительственной версией, заключается в том, что с 1 августа 2025 года 10% налога на прибыль, который сейчас зачисляется в бюджет города Киева, будут зачислять в резервный фонд государственного бюджета.
В целом законопроект предусматривает аналогичные правительственному положения.
Предлагается, в частности:
Итак, обновленной ст. 39 Закона предлагается с 1 августа по 31 декабря 2025 года установить размер максимальной величины базы начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (максимальной суммы дохода застрахованного лица в месяц, на которую начисляется единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование) для дохода застрахованного лица в месяц в виде денежного обеспечения, денежных вознаграждений и других выплат, начисленных военнослужащим, полицейским и лицам рядового и начальствующего состава в размере, равном 15 размерам минимальной зарплаты (вместо 20 размеров «минималки»).
«В этой связи стоит обратить внимание, что предложенная инициатива, касающаяся уменьшения максимальной величины базы начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование для военнослужащих, полицейских и лиц рядового и начальствующего состава, повлияет на наполнение бюджета Пенсионного фонда Украины и может привести к разбалансировке его доходной и расходной части.
Это, в свою очередь, негативно скажется на уровне социального обеспечения лиц, выплаты которым зависят от средств государственного бюджета (лицам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, участникам войны, инвалидам войны и т.п.)», — отметили в Главном научно-экспертном управлении.
Автор: Наталя Мамченко
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