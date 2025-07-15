Четверо судьей уволены по общим обстоятельствам — ВСП

Трое судей уволены в связи с подачей заявлений об отставке, одна судья — по собственному желанию.

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Во вторник, 15 июля, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Высший совет правосудия принял решение уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Меженникову Светлану Петровну — с должности судьи Черниговского районного суда Черниговской области;

Потетия Анатолия Григорьевича — с должности судьи Полтавского районного суда Полтавской области;

Грязнова Василия Владимировича — с должности судьи Северо-Западного апелляционного хозяйственного суда.

Также Высший совет правосудия решил уволить Грицаенко Елену Леонидовну с должности судьи Черкасского окружного административного суда по собственному желанию.

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