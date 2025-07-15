Практика судов
  1. Суд инфо

Четверо судьей уволены по общим обстоятельствам — ВСП

14:38, 15 июля 2025
Трое судей уволены в связи с подачей заявлений об отставке, одна судья — по собственному желанию.
Четверо судьей уволены по общим обстоятельствам — ВСП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 15 июля, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Высший совет правосудия принял решение уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Меженникову Светлану Петровну — с должности судьи Черниговского районного суда Черниговской области;

Потетия Анатолия Григорьевича — с должности судьи Полтавского районного суда Полтавской области;

Грязнова Василия Владимировича — с должности судьи Северо-Западного апелляционного хозяйственного суда.

Также Высший совет правосудия решил уволить Грицаенко Елену Леонидовну с должности судьи Черкасского окружного административного суда по собственному желанию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья увольнение судей по общим обстоятельствам ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КДКП рекомендовала уволить заместителя руководителя экологической прокуратуры Александра Малеева, жена которого участвовала в программе «Супермама» – детали решения

Из выводов служебного расследования следует, что образ жизни прокурора Малеева, показанный в телепередаче «Супермама», нанес существенный ущерб авторитету прокуратуры и создал в обществе негативное представление о наличии коррупционной составляющей в деятельности органов прокуратуры и их работников.

Верховная Рада не смогла включить в повестку дня законопроект об увеличении оборонных расходов в госбюджете

Парламент не смог включить в повестку дня законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2025 год, который предусматривает увеличение расходов на оборону.

Верховная Рада продлила всеобщую мобилизацию до 5 ноября

Парламент поддержал законопроекты Владимира Зеленского, которыми военное положение и всеобщая мобилизация продлены до 5 ноября.

Верховная Рада продлила военное положение до 5 ноября

Парламент поддержал законопроект Владимира Зеленского, которым военное положение продлено до 5 ноября.

Верховная Рада остановила действие Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин для Украины

Верховная Рада приняла законопроект 0329, которым для Украины приостанавливается действие Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентин Дмитрук
    Валентин Дмитрук
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Роман Вінтоняк
    Роман Вінтоняк
    голова Деснянського районного суду міста Києва
  • Алла Маломуж
    Алла Маломуж
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Андрій Кучма
    Андрій Кучма
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду