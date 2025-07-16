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На Черкащині викрили ділка, який за гроші обіцяв «допомогу» в оформленні водійського посвідчення

09:25, 16 липня 2025
Чоловік обіцяв вплинути на посадових осіб сервісного центру МВС.
На Черкащині викрили ділка, який за гроші обіцяв «допомогу» в оформленні водійського посвідчення
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На Черкащині правоохоронці повідомлено про підозру жителю м. Корсунь-Шевченківський, який пообіцяв мешканцю м. Черкаси використати свої особисті зв’язки та вплинути на посадових осіб ТСЦ МВС України.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, посадові особи мали вирішити питання щодо успішного проходження теоретичного і практичного іспитів на отримання посвідчення водія про право керування транспортними засобами. Свої «послуги» він оцінив у розмірі 12 тис гривень.

«Так, 11 липня поточного року правоохоронці задокументували факт отримання зловмисником першої частини обумовленої суми грошової вигоди у сумі 6 тис гривень у безготівковій формі на його банківську картку», - заявили у прокуратурі.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Тепер зловмиснику загрожує штраф від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

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хабар посвідчення водія сервісний центр МВС

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