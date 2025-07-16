Трагедия в Харькове — в гидропарке утонул 8-летний мальчик

Инцидент произошел в Журавлевском гидропарке.

Фото: ГСЧС

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В Харькове, в Журавлевском гидропарке, утонул 8-летний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

«Ребенок пропал во время купания. На поиски сразу выдвинулись водолазы ГСЧС. Тело мальчика нашли сегодня утром и подняли на поверхность», — сообщили спасатели.

Также там добавили, что за минувшие сутки в Украине погибли 8 человек, среди них — один ребенок, который утонул в местном пруду в городе Обухов Киевской области.

«Смертельные случаи также зафиксированы в Сумской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой и Винницкой областях. В Полтавской области удалось спасти одного человека», — отметили в ГСЧС.

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