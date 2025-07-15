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Опубликован закон по совершенствованию порядка распределения судебных издержек и судебного сбора

14:41, 15 июля 2025
Закон предусматривает, что суд сможет принимать решение о распределении судебных издержек без уведомления участников дела.
Опубликован закон по совершенствованию порядка распределения судебных издержек и судебного сбора
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Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский подписал закон о новых ставках судебного сбора и правилах его рассрочки. Для граждан максимальный размер судебного сбора за подачу кассационной жалобы в Верховный Суд по гражданским делам будет ограничен 30280 грн, а если речь идет о защите социальных прав – 15 тысяч грн.

15 июля в газете «Голос Украины» опубликован Закон Украины №4508-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию порядка распределения судебных издержек и судебного сбора»

Закон вступает в силу дня, следующего за днем его опубликования, а именно 16 июля.

Целью закона является усовершенствование решения судами вопросов, связанных с судебными издержками в хозяйственном, гражданском и административном судопроизводстве, а также усиление гарантий права физических лиц на судебную защиту.

Указанным документом внесены изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины, Закон Украины "О судебном сборе".

Как указано в пояснительной записке, предложено установить общее правило, согласно которому вопрос о судебных издержках при принятии решения по делу решается судом в письменном производстве без вызова участников дела.

Кроме того, законом предусмотрено определение такого размера судебного сбора за подачу кассационной и апелляционной жалобы физическим лицом, соответствующим принципу соразмерности, учитывая его имущественное и финансовое состояние, и не ограничивает доступ в суд.

Также уточнены основания для увольнения, уменьшения, отсрочки или рассрочки уплаты судебного сбора, с учетом индивидуальных обстоятельств каждого дела, что позволит судам применять более гибкий и справедливый подход в решении вопросов судебного сбора, что, в свою очередь, будет способствовать реальному обеспечению права каждого на судебную защиту.

Восточный апелляционный хозяйственный суд подготовил сравнительную таблицу изменений.

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