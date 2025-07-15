ДБР перевіряє інформацію про жорстке затримання двох чоловіків поліцією та ТЦК у Чернігові

ДБР перевіряє можливе перевищення повноважень силовиками та працівниками ТЦК у Чернігові.
Державне бюро розслідувань перевіряє інформацію про можливе перевищення службових повноважень правоохоронцями та представниками ТЦК у Чернігові. Йдеться про відео, яке поширюється у соцмережах і, ймовірно, зафіксоване 14 липня 2025 року на вулиці Левка Лук’яненка.
У ДБР вказують, що на кадрах видно, як люди у формі застосовують силу до чоловіків зі зв’язаними руками, які не чинять жодного опору. Один із присутніх піднімає затриманого за ноги та кидає його на землю.
У ДБР повідомили, що встановлюють всі обставини події та нададуть правову оцінку діям осіб, які були зафіксовані на відео. Перевірка триває.
У разі встановлення ознак кримінального правопорушення інформацію буде внесено до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження.
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