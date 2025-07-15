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Выиграли суд, но ничего не взыскали — как открыть исполнительное производство

21:46, 15 июля 2025
Без активных действий (заявления к исполнителю) решение суда останется лишь на бумаге.
Выиграли суд, но ничего не взыскали — как открыть исполнительное производство
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Само по себе судебное решение ещё не означает автоматического взыскания долга. Чтобы начать принудительное исполнение, необходимо подать заявление и исполнительный документ. Как сделать это правильно — разъяснили в Министерстве юстиции.

Что такое исполнительное производство и как его открыть

Исполнительное производство открывается на основании исполнительного документа и заявления взыскателя (то есть вас, если решение вынесено в вашу пользу).

Исполнительный документ должен соответствовать статье 4 Закона Украины «Об исполнительном производстве». В нём обязательно указываются: название, дата выдачи, наименование органа или должностного лица, дата и номер судебного решения, на основании которого выдан документ, данные взыскателя и должника, их адреса, дата и место рождения должника и его место работы (для граждан), номера счетов в банках (для юрлиц), резолютивная часть решения, дата вступления решения в законную силу и срок предъявления исполнительного документа к исполнению.

Документ должен быть подписан уполномоченным должностным лицом и скреплён печатью.

Согласно части 1 статьи 24 указанного Закона, исполнительные действия совершаются государственным исполнителем по месту жительства, работы должника или нахождения его имущества.

Если должник — юридическое лицо, исполнение производится по месту нахождения его постоянного органа или имущества. Право выбора между несколькими отделами государственной исполнительной службы, которые могут совершать действия на соответствующей территории, принадлежит взыскателю.

Важно знать:

Исполнитель начинает принудительное исполнение на основании исполнительного документа по заявлению взыскателя.

Не позднее следующего рабочего дня после получения документа исполнитель выносит постановление об открытии исполнительного производства. В нём указывается обязанность должника подать декларацию о доходах и имуществе, а также предупреждение об ответственности за отказ или предоставление ложной информации.

Кто ещё может инициировать принудительное исполнение:

  • Прокурор — по заявлению, если он представляет интересы гражданина или государства в суде;
  • Суд — если исполнительный документ поступил от суда в случаях, предусмотренных законом;
  • Суд/орган иностранного государства — при наличии разрешения украинского суда на принудительное исполнение решения иностранного суда, международного арбитража и т.д.;
  • Национальное агентство по управлению активами (АРМА) — если документ поступил от АРМА по делам о коррупционных или других преступлениях.

Что указать в заявлении исполнителю:

  • Данные, которые помогут найти должника (ФИО, РНОКПП, адрес, место работы, счета, имущество);
  • Реквизиты вашего счёта для зачисления взысканных средств;
  • Информацию о частичном погашении долга (если была).

Какие документы подаются вместе с заявлением:

При предъявлении исполнительного документа подаются:

  • В случае исполнения решения о конфискации имущества по уголовному делу — копии описи имущества и судебного решения.
    Если опись имущества отсутствует — справка об этом;
  • В случае конфискации по постановлению суда — копия протокола изъятия имущества либо справка о его отсутствии.

Как узнать о наличии исполнительного производства

Через портал «Дія» можно получить подробную информацию о штрафах и долгах по исполнительным производствам, включая:

  • номер исполнительного производства;
  • идентификатор доступа к делу для просмотра полной информации;
  • данные взыскателя и вынесенные постановления;
  • сумму долга и исполнительного сбора;
  • контакты исполнителя и органа государственной исполнительной службы.

Сделать это можно в 3 шага:

  • загрузить мобильное приложение;
  • пройти идентификацию личности;
  • перейти в меню «Услуги», вкладка «Исполнительные производства».

Также информацию можно проверить с помощью:

  • Единого реестра должников;
  • Автоматизированной системы исполнительных производств;
  • Онлайн-дома юстиции.

Единая горячая линия органов ГИС — 0 800 356 917.

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