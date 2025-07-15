Выиграли суд, но ничего не взыскали — как открыть исполнительное производство

Само по себе судебное решение ещё не означает автоматического взыскания долга. Чтобы начать принудительное исполнение, необходимо подать заявление и исполнительный документ. Как сделать это правильно — разъяснили в Министерстве юстиции.
Исполнительное производство открывается на основании исполнительного документа и заявления взыскателя (то есть вас, если решение вынесено в вашу пользу).
Исполнительный документ должен соответствовать статье 4 Закона Украины «Об исполнительном производстве». В нём обязательно указываются: название, дата выдачи, наименование органа или должностного лица, дата и номер судебного решения, на основании которого выдан документ, данные взыскателя и должника, их адреса, дата и место рождения должника и его место работы (для граждан), номера счетов в банках (для юрлиц), резолютивная часть решения, дата вступления решения в законную силу и срок предъявления исполнительного документа к исполнению.
Документ должен быть подписан уполномоченным должностным лицом и скреплён печатью.
Согласно части 1 статьи 24 указанного Закона, исполнительные действия совершаются государственным исполнителем по месту жительства, работы должника или нахождения его имущества.
Если должник — юридическое лицо, исполнение производится по месту нахождения его постоянного органа или имущества. Право выбора между несколькими отделами государственной исполнительной службы, которые могут совершать действия на соответствующей территории, принадлежит взыскателю.
Исполнитель начинает принудительное исполнение на основании исполнительного документа по заявлению взыскателя.
Не позднее следующего рабочего дня после получения документа исполнитель выносит постановление об открытии исполнительного производства. В нём указывается обязанность должника подать декларацию о доходах и имуществе, а также предупреждение об ответственности за отказ или предоставление ложной информации.
Кто ещё может инициировать принудительное исполнение:
Что указать в заявлении исполнителю:
При предъявлении исполнительного документа подаются:
Через портал «Дія» можно получить подробную информацию о штрафах и долгах по исполнительным производствам, включая:
Сделать это можно в 3 шага:
Также информацию можно проверить с помощью:
Единая горячая линия органов ГИС — 0 800 356 917.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.