ВСП внесет Зеленскому представление о назначении трех судей в местные суды

Представление о назначении будет внесено в отношении Анны Тимофеевой, Натальи Кузьменко и Владимира Орловского.

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Во вторник, 15 июля, Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении трех судей на должности в местные суды. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Тимофееву Анну Леонидовну — на должность судьи Добропольского городского районного суда Донецкой области;

Кузьменко Наталью Андреевну — на должность судьи Херсонского окружного административного суда;

Орловского Владимира Владимировича — на должность судьи Александрийского городского районного суда Кировоградской области.

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