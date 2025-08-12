Верховный Суд: Особый порядок предоставления земли для недропользования действует только для разрешений, полученных на аукционе

Особый порядок предоставления земли действует только для разрешений с аукциона – Верховный Суд.

Общество (истец) обратилось в административный суд с иском к Донецкой областной военно-гражданской администрации (ответчик) и Государственному учреждению (третье лицо). Истец требовал отменить распоряжение главы Донецкой областной государственной администрации в части предоставления третьему лицу земельного участка государственной собственности, а также признать незаконной и отменить государственную регистрацию этого земельного участка. Истец обосновывал свои требования тем, что спорный земельный участок необходим ему для пользования недрами в соответствии с полученным специальным разрешением, тогда как третье лицо не является недропользователем.

Решением Донецкого окружного административного суда от 22 июня 2022 года иск был полностью удовлетворен. Суд первой инстанции исходил из того, что ответчик, согласовав ранее предоставление недр в пользование истцу, передал земельный участок третьему лицу, которое не является недропользователем. Кроме того, истец, получив разрешение на пользование недрами, не имел возможности реализовать свое право из-за отсутствия в пользовании соответствующего земельного участка.

Постановлением Первого апелляционного административного суда от 21 декабря 2023 года решение суда первой инстанции было отменено и принято новое решение об отказе в удовлетворении иска. Суд апелляционной инстанции отметил, что на момент принятия оспариваемого распоряжения (30 июня 2020 года) истец еще не приобрел статус пользователя недр, поскольку специальное разрешение на пользование недрами было выдано ему только 28 октября 2021 года.

Общество подало кассационную жалобу с требованием отменить постановление суда апелляционной инстанции и оставить в силе решение суда первой инстанции. Истец утверждал, что суд апелляционной инстанции неправильно применил положения статьи 18-1 Кодекса Украины о недрах, поскольку земельные участки не могут передаваться в постоянное пользование любому лицу, кроме пользователя недр. Также, по мнению истца, передача земельных участков лицам, не являющимся пользователями недр, возможна только в аренду или на других срочных правах и только на срок до предоставления земельного участка пользователю недр.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд, рассмотрев кассационную жалобу, постановил оставить ее без удовлетворения, а постановление Первого апелляционного административного суда от 21 декабря 2023 года без изменений.

Верховный Суд пришел к выводу, что постановление суда апелляционной инстанции соответствует требованиям процессуального закона, а доводы кассационной жалобы являются необоснованными. Суд кассационной инстанции отметил, что права и обязанности пользователя недр возникают со дня получения специального разрешения на пользование недрами. Поскольку истец получил такое разрешение только 28 октября 2021 года, то есть после принятия оспариваемого распоряжения (30 июня 2020 года), он не имел статуса пользователя недр на момент принятия этого распоряжения.

Верховный Суд также подчеркнул, что положения статьи 18-1 Кодекса Украины о недрах, которые устанавливают особенности распоряжения земельными участками, где находятся полезные ископаемые, применяются исключительно в случаях, когда специальное разрешение на пользование недрами предоставлено по результатам аукциона или конкурса. Поскольку истец обратился за получением специального разрешения на пользование недрами без проведения аукциона (в внеаукционном порядке), действие статьи 18-1 Кодекса Украины о недрах не распространяется на правоотношения, возникшие в этом деле.

Суд также отметил, что действующее законодательство предусматривает специальный механизм принудительного изъятия земельных участков государственной или коммунальной собственности из постоянного пользования для целей добычи полезных ископаемых общегосударственного значения. Такой механизм может быть применен при наличии у соответствующего лица действующего специального разрешения на пользование недрами и при условии соблюдения соответствующей процедуры, предусмотренной Земельным кодексом Украины.

Основные правовые выводы Верховного Суда:

Нормы статьи 18-1 Кодекса Украины о недрах, регулирующие специальный порядок распоряжения земельными участками государственной и коммунальной собственности, применяются исключительно в случаях, когда субъект хозяйствования уже приобрел статус пользователя недр (после получения специального разрешения) и это разрешение предоставлено по результатам аукциона или конкурса. Действие этой статьи не распространяется на лиц, которым специальное разрешение было предоставлено во внеаукционном порядке.

(после получения специального разрешения) и это разрешение предоставлено по результатам аукциона или конкурса. Действие этой статьи на лиц, которым специальное разрешение было предоставлено во внеаукционном порядке. Правовой статус лица, которое получило только согласование органа исполнительной власти на пользование недрами и подало заявление в Госгеонедра, но еще не получило специального разрешения, не приравнивается к статусу пользователя недр в понимании Кодекса Украины о недрах для целей применения специальных правил распоряжения земельными участками.

Постановление Верховного Суда от 15 апреля 2025 года по делу № 200/315/22 (административное производство № К/990/21415/24).

Автор: Наталя Мамченко

