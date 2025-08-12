Практика судов
  1. В Украине

США временно закроют небо над Анкориджем в штате Аляска из-за визита «VIP-персон»

09:40, 12 августа 2025
По данным СМИ, речь идет о встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным.
США временно закроют небо над Анкориджем в штате Аляска из-за визита «VIP-персон»
Источник фото: AFP
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федеральное управление гражданской авиации США объявило о временном закрытии воздушного пространства над крупнейшим городом штата Аляска — Анкориджем.

Как сообщается, ограничения будут действовать 15 августа в связи с перемещением «VIP-персон». По данным СМИ, речь идет о анонсированной встрече президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным.

Согласно официальному сообщению, полеты будут запрещены в радиусе более 55 км (30 морских миль) от города и на высоте до 5,5 км (17 999 футов MSL). Ограничения останутся в силе до 16 августа.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп выразил мнение, что сейчас существует возможность достичь мирной договоренности между Украиной и Россией.

Спецпредставитель Стив Уиткофф сообщил Трампу, что Путин представил условия, при которых Кремль согласится прекратить боевые действия в Украине, рассказал чиновник Белого дома, который отказался описать условия России, но Трамп отметил, что обмен землями между Россией и Украиной является предметом обсуждения. В то же время в СМИ утверждают, что Москва не отказалась от своих планов, а Уиткофф неправильно истолковал позицию Путина.

Трамп заявил, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске, добавив: «Это сложно. Будет определенный обмен территориями на благо обеих сторон, но мы еще будем это обсуждать».

Высокопоставленный европейский дипломат объяснил готовность Путина встретиться с Трампом совместным давлением со стороны Вашингтона и союзников, но подчеркнул, что это «не означает заключения соглашения или перемирия».

В то же время Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не «подарит» свои территории России в рамках возможных договоренностей о прекращении огня.

Впоследствии европейские страны вместе с Украиной представили Соединенным Штатам контрпредложение по завершению войны, отвергнув требование главы Кремля Владимира Путина передать России территории Украины в обмен на прекращение огня. Как указали в The Wall Street Journal со ссылкой на европейских должностных лиц, план был разработан правительствами Великобритании, Германии, Франции и Украины и должен стать рамкой для возможных переговоров между Дональдом Трампом и российским лидером.

Перед этим Владимир Зеленский после разговоров с партнерами заявил, что не видит сдвигов в позиции России.

Как известно, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен быть привлечен к встрече Трампа и Путина 15 августа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Украина Дональд Трамп война переговоры

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Избирательном кодексе могут изменить процедуру обжалования отзыва депутатов местных советов – законопроект

Законопроектом предлагается установить запрет территориальным избирательным комиссиям принимать решения о замещении депутатов, полномочия которых досрочно прекращены в связи с отзывом по народной инициативе, до завершения рассмотрения споров.

Конкурс в апелляционные хозяйственные суды почти завершен – в топе рейтинга VIP-участники конкурса

Члены Высшего совета правосудия и родственники членов ВККС и ВСП практически гарантировали себе должности в самых престижных апелляционных хозяйственных судах.

В законопроект об отмене Жилищного кодекса обязательно включат бесплатное жилье для военнослужащих и УБД – Елена Шуляк

По словам Шуляк, бесплатное жилье и все другие льготы для украинских военнослужащих и участников боевых действий будут обязательно включены в законопроект об отмене Жилищного кодекса.

Верховный Суд объяснил, когда обыск является законным, даже если из содержания определения следственного судьи не усматривается, обыск каких частей помещения разрешен

Обыск провели в помещении, на обыск которого непосредственно не было дано разрешения следственным судьей в соответствии с резолютивной частью определения.

На 13 августа запланирована часовая дискуссия между лидерами ЕС, Зеленским, Трампом и Вэнсом

13 августа состоятся три секции обсуждения, во время одной из которых будет общение Трампа, европейских лидеров и Владимира Зеленского.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва