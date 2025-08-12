Практика судів
США тимчасово закриють небо над Анкоріджем в штаті Аляска через візит «VIP-персон»

09:40, 12 серпня 2025
За даними ЗМІ, йдеться про зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним.
Федеральне управління цивільної авіації США оголосило про тимчасове закриття повітряного простору над найбільшим містом штату Аляска — Анкоріджем.

Як повідомляється, обмеження діятимуть 15 серпня у зв’язку з переміщенням «VIP-персон». За даними ЗМІ, йдеться про анонсовану зустріч президента США Дональда Трампа з очільником Кермля Володимиром Путіним.

Згідно з офіційним повідомленням, польоти будуть заборонені в радіусі понад 55 км (30 морських миль) від міста та на висоті до 5,5 км (17 999 футов MSL). Обмеження залишатимуться чинними до 16 серпня.

Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп висловив думку, що зараз існує можливість досягти мирної домовленості між Україною та Росією. 

Спецпредставник Стів Віткофф повідомив Трампу, що Путін представив умови, за яких Кремль погодиться припинити бойові дії в Україні, розповів посадовець Білого дому, який відмовився описати умови Росії, але Трамп зазначив, що обмін землями між Росією та Україною є предметом обговорення. Водночас у ЗМІ стверджують, що Москва не відмовилася від своїх планів, а Віткофф неправильно витлумачив позицію Путіна.

Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним 15 серпня в Алясці, додавши: «Це складно. Буде певний обмін територіями на благо обох сторін, але ми ще будемо це обговорювати».

Високопоставлений європейський дипломат пояснив готовність Путіна зустрітися з Трампом спільним тиском з боку Вашингтона та союзників, але наголосив, що це «не означає укладення угоди чи перемир’я».

Водночас Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не «подарує» свої території Росії в рамках можливих домовленостей про припинення вогню.

Згодом європейські країни разом з Україною представили Сполученим Штатам контрпропозицію щодо завершення війни, відкинувши вимогу очільника Кремля Володимира Путіна передати Росії території України в обмін на припинення вогню. Як вказали у The Wall Street Journal з посиланням на європейських посадовців, план був розроблений урядами Великої Британії, Німеччини, Франції та України й має стати рамкою для можливих переговорів між Дональдом Трампом та російським лідером.

Перед цим Володимир Зеленський після розмов з партнерами заявив, що не бачить зрушень в позиції Росії.

Як відомо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Президент України Володимир Зеленський має бути залучений до зустрічі Трампа і Путіна 15 серпня.

