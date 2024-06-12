«Армія+»: у Міноборони анонсували запуск ще одного застосунку

У Міноборони вважають, що застосунок для військових «Армія+» спростить бюрократичні процеси у війську.

Фото: ukrinform.com

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко повідомила, що у Міноборони працюють над запуском мобільного застосунку для військових «Армія+».

Про це вона заявила у середу, 12 червня, під час конференції «Міноборони й партнерство з громадськістю: співпраця, досягнення, виклики», що відбулася в Києві.

За її словами, цифровізація армії, яка підвищила ефективність процесів, може допомогти Україні досягти технологічної переваги над ворогом 10:1.

«Завдяки застосунку «Резерв+», яким скористалися понад 1 400 000 громадян, ми побачили, що цифровізація — це вже не тренд, це вимога нашого суспільства. На черзі — запуск застосунку для військових «Армія+», який спростить бюрократичні процеси у війську», — сказала вона.

Нагадаємо, що з 18 травня застосунок «Резерв+» від Міноборони доступний до завантаження і через нього можна оновити облікові дані військовозобов’язаного.

Додамо, заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що у «Резерв+» може з’явитися функція електронного направлення на ВЛК.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Уряд врегулював статус застосунку Резерв+. Однак ознайомитися з відповідною постановою наразі неможливо, оскільки вона є документом з обмеженим доступом.

Також у Міноборони пояснили, чому «Резерв+» не замінює фізичного візиту до ТЦК.

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