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У «Резерв+» може з’явитися функція електронного направлення на ВЛК, — Міноборони

20:32, 8 червня 2024
Планується впровадити електронні направлення на ВЛК тим, хто мав статус «обмежено придатний», - заступниця голови Міноборони Катерина Черногоренко.
У «Резерв+» може з’явитися функція електронного направлення на ВЛК, — Міноборони
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У Міністерстві оборони збираються впровадити можливість отримання електронного документа для проходження військово-лікарської комісії для осіб зі статусом "обмежено придатний", який нещодавно був скасований. Про це розповіла заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі "Суспільного".

Як повідомляється, військовозобов’язані матимуть можливість вибрати або отримати направлення на проходження ВЛК під час особистого візиту до ТЦК, або отримати його в застосунку Резерв+.

"Хочу привідкрити завісу, ми зараз працюємо і розглядаємо, щоб за направленням на ВЛК не потрібно було фізично іти до ТЦК та СП. Фактично за згодою людини, якщо вона хоче, ми можемо вивантажити це в Резерв+. Це за бажанням людини", - заявила Катерина Черногоренко.

Це потрібно, щоб розвантажити ТЦК і не створювати додаткових черг на таку формальну дію, як отримати направлення, додала Черногоренко.

Раніше повідомлялося, що постанова Кабміну про застосунок Резерв+ існує, але опублікована не буде, що залишає під питанням його правовий статус.

Нагадаємо, розробка мобільного застосунку «Резерв+» обійшлася приблизно у 86 тисяч доларів США (3 413 448 грн). За словами Черногоренко, «фінансування розробки здійснювалося за кошти благодійного фонду».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», наразі застосунок Резерв+ не згадується в жодному нормативно-правовому акті, що може викликати питання про юридичні наслідки вчинених у додатку дій – наприклад, особи невірно вказують свою адресу, номер телефону чи електронну пошту. Катерина Черногоренко питання, чи буде ухвалено відповідну постанову, поки не коментувала.

У Міноборони пояснили, чому «Резерв+» не замінює фізичного візиту до ТЦК. 

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