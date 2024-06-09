На Одещині планують розширити дорогу Одеса—Рені

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що це потрібно для полегшення руху легкового транспорту через прикордонні пункти пропуску.

У Одеській області мають намір розширити автодорогу "Одеса-Рені", щоб забезпечити зручнішу поїздку легковим транспортом через прикордонні пункти пропуску. Про це розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомив Укрінформ.

"Ми хочемо, щоб прикордонники перевіряли вантажівки на спеціальних місцях, щоби забезпечити безперебійний рух легкового транспорту", – розповів Кіпер.

За його словами, ОВА проаналізувала заявки туристів на бронювання готелів та встановили, що кількість охочих відпочити у регіоні цього року значно перевищує очікування.

При цьому найбільш популярним є Ізмаїльський район, дорога до нього проходить через пункти пропуску на трасі Одеса-Рені. Там через це збираються великі черги.

Нагадаємо, що в Одесі відкрили перший пляж для відпочинку.

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