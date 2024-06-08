Грози та тепло: якою буде погода в Україні 9 червня

У Києві 9 червня буде сухо та сонячно.

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У неділю, 9 червня, в Україні прогнозують дощі на заході та сході. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

На півдні, у центральних областях та більшості північних переважатиме суха погода.

Найнижча температура передбачається в західних областях, вдень +22...27℃, найвищою на сході та півдні, +26...32℃.

На півночі та в центральних областях +25...29℃. В західних областях України ймовірний завтра сильний вітер.

У Києві 9-го червня буде сухо, сонячно та тепло, +25...28℃.

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