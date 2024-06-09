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У Львові 21-річна дівчина потрощила шість автомобілів, фото

07:00, 9 червня 2024
Молода дівчина розбила автівки сусідів.
У Львові 21-річна дівчина потрощила шість автомобілів, фото
Фото: поліція
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У Львові 21-річна дівчина пошкодила шість автомобілів. Патрульний, який перебував у вільний від служби час, затримав дівчину. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Чоловік прокинувся від криків та звуку розбитого скла. Подія відбулася на вулиці Якова Головацького.

Він вибіг на балкон та побачив розбиті автівки сусідів.

"Той хто це зробив встиг втекти, але очевидці надали опис причетної особи і вказали напрямок куди невідомий пішов", – розповіли у поліції.

Під час пошуків на одній із сусідніх вулиць патрульний виявив дівчину схожу за описами. Згодом 21-річна жінка зізналася у скоєному.

Власники 6 автомобілів: Ford Focus, ВАЗ, Peugeot, Volkswagen, Renault та Fiat написали заяви. 

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