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Во Львове 21-летняя девушка разбила шесть автомобилей, фото

07:00, 9 июня 2024
Молодая девушка разбила машины соседей.
Во Львове 21-летняя девушка разбила шесть автомобилей, фото
Фото: полиция
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Во Львове 21-летняя девушка повредила шесть автомобилей. Находившийся в свободное от службы время патрульный задержал девушку. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Мужчина проснулся от криков и звука разбитого стекла. Событие произошло на улице Якова Головацкого.

Он выбежал на балкон и увидел разбитые машины соседей.

"Тот, кто это сделал успел убежать, но очевидцы предоставили описание причастного лица и указали направление куда неизвестное пошло", - рассказали в полиции.

Во время поисков на одной из соседних улиц патрульный обнаружил похожую по описаниям девушку. Впоследствии 21-летняя женщина призналась в содеянном.

Владельцы шести автомобилей: Ford Focus, ВАЗ, Peugeot, Volkswagen, Renault и Fiat написали заявления.

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